Son Dakika Haberleri: Afrin'de Terör Saldırısı Engellendi

Afrin'de Terör Saldırısı Engellendi

1 saat önce

Suriye'nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO) kontrolündeki Afrin ilçesinde terör saldırısı engellendi.

Afrin'de Terör Saldırısı Engellendi, System.String[]
Suriye'nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO) kontrolündeki Afrin ilçesinde terör saldırısı engellendi.

Yerel polis gücü, gece saatlerinde Afrin ilçe merkezinde arama yaptığı bir araçta uzaktan kumandalı bomba düzeneği tespit etti.

Olay yerine gelen bomba imha ekipleri, düzeneği etkisiz hale getirdi. Yerel polis gücünün dikkati, muhtemel can kaybını önledi.

Terör örgütü YGG/PKK, zaman zaman sivilleri hedef alan terör saldırıları düzenliyor.

Örgütün şubat ayındaki terör eylemlerinde bir çocuk öldü, 25'ten fazla sivil yaralandı.

ÖSO'ya bağlı güvenlik birimleri, Türk ordusunun desteğiyle Afrin'deki YPG/PKK işgaline son verdikleri Mart 2018'den bu yana güvenliği güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

GMTY

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:03 Kaynak: AA

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