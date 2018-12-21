Afrin'de Teröristleri Hendeklere Gömen Kahramanlar Suriye Sınırında
4 saat önce
PKK/PYD/YPG terör örgütünü Afrin'de hendeklere gömen, El Bab'da ise darmadağın eden özel harekatçılar Suriye sınırına gelmeye başladı.
PKK/PYD/YPG terör örgütünü Afrin'de hendeklere gömen, El Bab'da ise darmadağın eden özel harekatçılar Suriye sınırına gelmeye başladı.
Suriye'de DEAŞ ve PKK/PYD/YPG terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda büyük bir başarı göstererek teröristleri kazdıkları hendeklere gömen özel harekatçılar, Fırat'ın doğusuna düzenlenecek yeni operasyon için Şanlıurfa'ya gelmeye başladı. Jandarma Özel Harekat ekiplerini taşıyan ilk otobüs, sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine ulaştı. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:28 Kaynak: İHA
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