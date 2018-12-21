Son Dakika Haberleri: Afrin'de Teröristleri Hendeklere Gömen Kahramanlar Suriye Sınırında

Afrin'de Teröristleri Hendeklere Gömen Kahramanlar Suriye Sınırında

3 saat önce

Afrin'de teröristleri hendeklere gömen kahramanlar Suriye sınırında Afrin kahramanları sınıra gelmeye başladıŞANLIURFA - PKK/PYD/YPG terör örgütünü Afrin'de hendeklere gömen, El Bab'da ise darmadağın eden özel harekatçılar, Suriye sınırına gelmeye başladı.

Afrin'de teröristleri hendeklere gömen kahramanlar Suriye sınırında
Afrin kahramanları sınıra gelmeye başladı

ŞANLIURFA - PKK/PYD/YPG terör örgütünü Afrin'de hendeklere gömen, El Bab'da ise darmadağın eden özel harekatçılar, Suriye sınırına gelmeye başladı.
Suriye'de DEAŞ ve PKK/PYD/YPG terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda büyük bir başarı göstererek teröristleri kazdıkları hendeklere gömen özel harekatçılar, Fırat'ın doğusuna düzenlenecek yeni operasyon için Şanlıurfa'ya gelmeye başladı. Jandarma Özel Harekatçıları taşıyan ilk otobüs, sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine ulaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:54 Kaynak: İHA

PKK, Afrin, Suriye, Genel
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