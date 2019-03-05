Afrin'de Teröristlerin Taciz Ateşine Karşılık Verildi
1 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, Afrin bölgesinde görev yapan TSK mensuplarına, Tel Rıfat'taki PKK/YPG'li teröristlerce açılan taciz ateşine, ateş destek vasıtaları ile karşılık verildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı
, Afrin
bölgesinde görev yapan TSK
mensuplarına, Tel Rıfat'taki PKK/YPG'li teröristlerce açılan taciz ateşine, ateş destek vasıtaları ile karşılık verildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter
hesabından yapılan açıklamada, "Afrin bölgesinde görev yapan unsurlarımıza Tel Rıfat'taki PKK/YPG'li teröristlerce taciz ateşi açılmış, bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımızla teröristlere gerekli karşılık verilmiştir" denildi.
Haber: ANKARA, -
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:12 Kaynak: DHA
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