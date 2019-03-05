Son Dakika Haberleri: Afrin'de Teröristlerin Taciz Ateşine Karşılık Verildi

Afrin'de Teröristlerin Taciz Ateşine Karşılık Verildi

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Afrin bölgesinde görev yapan TSK mensuplarına, Tel Rıfat'taki PKK/YPG'li teröristlerce açılan taciz ateşine, ateş destek vasıtaları ile karşılık verildiğini bildirdi.

Afrin'de Teröristlerin Taciz Ateşine Karşılık Verildi, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığı, Afrin bölgesinde görev yapan TSK mensuplarına, Tel Rıfat'taki PKK/YPG'li teröristlerce açılan taciz ateşine, ateş destek vasıtaları ile karşılık verildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Afrin bölgesinde görev yapan unsurlarımıza Tel Rıfat'taki PKK/YPG'li teröristlerce taciz ateşi açılmış, bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımızla teröristlere gerekli karşılık verilmiştir" denildi.

Haber:  ANKARA, -

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:12 Kaynak: DHA

Afrin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Soylu: 8 Bin Bekçi ve 15 Bin Polis Alınacak İngiliz İş Adamı, 25 Yaşındaki Çalışanını Taciz Etti! O Anlar Kamerada

Kılıçdaroğlu, Yeni Parti İddialarıyla İlgili Konuştu: Hayırlı Olsun! Poşet Uygulaması Kadınların Çanta Tercihlerini Değiştirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 11:29:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afrin'de Teröristlerin Taciz Ateşine Karşılık Verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]