Suriye'nin Afrin ilçesinde Suriye Milli Ordusu'na (SMO) ait bir aracın topçu saldırısıyla hedef alınması sonucu 1 SMO askeri hayatını kaybetti, 1 asker de yaralandı.
Suriye'nin Halep kentinin kuzey kırsalında Afrin ilçesinde seyir halindeki Suriye Milli Ordusu (SMO) askerilerine ait bir araç terör örgütü PKK/ YPG tarafından hedef alındı. Düzenlenen topçu saldırısında 1 SMO askeri hayatını kaybederken, 1 asker de yaralandı. Saldırı haberini alan SMO askerleri olay yerine gelerek yaralı askeri hastaneye kaldırdı. Saldırıya uğrayan araçta sadece 2 asker bulunduğu öğrenildi.
- Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber! Afrin'de topçu saldırısı: 1 SMO askeri öldü, 1 yaralı - Son Dakika