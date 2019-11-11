Son Dakika Haberleri: Afrin'de yakalanan YPG/PKK'lı 2 terörist tutuklandı
Son Dakika Güncel Afrin'de yakalanan YPG/PKK'lı 2 terörist tutuklandı

Afrin'de yakalanan YPG/PKK'lı 2 terörist tutuklandı

7 saat önce

Suriye'nin Afrin'in kentinde düzenlenen operasyonda yakalanan ve Hatay'a getirilen terör örgütü YPG/PKK üyesi 2 terörist tutuklandı.

Afrin'de yakalanan YPG/PKK'lı 2 terörist tutuklandı, System.String[]

Suriye'nin Afrin'in kentinde düzenlenen operasyonda yakalanan ve Hatay'a getirilen terör örgütü YPG/ PKK üyesi 2 terörist tutuklandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin Afrin'de yürüttüğü çalışmalar kapsamında terör örgütü YPG/PKK üyesi M.A. (21) ve K.F. (20) yakalandı.

Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin bölgesinde Türk askerine karşı terör örgütüyle hareket ettiği belirlenen 2 terörist, Hatay'a getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A. ve K.F. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Afrin, Hatay, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 06:30 Kaynak: AA
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