Afrin'de yakalanan YPG/PKK'lı 2 terörist tutuklandı
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Suriye'nin Afrin'in kentinde düzenlenen operasyonda yakalanan ve Hatay'a getirilen terör örgütü YPG/PKK üyesi 2 terörist tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 06:30 Kaynak: AA
Suriye'nin Afrin'in kentinde düzenlenen operasyonda yakalanan ve Hatay'a getirilen terör örgütü YPG/ PKK üyesi 2 terörist tutuklandı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin Afrin'de yürüttüğü çalışmalar kapsamında terör örgütü YPG/PKK üyesi M.A. (21) ve K.F. (20) yakalandı.
Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin bölgesinde Türk askerine karşı terör örgütüyle hareket ettiği belirlenen 2 terörist, Hatay'a getirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A. ve K.F. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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