Son Dakika Haberleri: Afrin'de yakalanan YPG/PKK'lı 2 terörist Hatay'a getirildi
Son Dakika Güncel Afrin'de yakalanan YPG/PKK'lı 2 terörist Hatay'a getirildi

Afrin'de yakalanan YPG/PKK'lı 2 terörist Hatay'a getirildi

7 saat önce

Suriye'nin Afrin'in kentinde düzenlenen operasyonda yakalanan terör örgütü YPG/PKK üyesi 2 terörist Hatay'a getirildi.

Afrin'de yakalanan YPG/PKK'lı 2 terörist Hatay'a getirildi, System.String[]

Suriye'nin Afrin'in kentinde düzenlenen operasyonda yakalanan terör örgütü YPG/ PKK üyesi 2 terörist Hatay'a getirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin Afrin'de yürüttüğü çalışmalar kapsamında terör örgütü YPG/PKK üyesi M.A. (21) ve K.F. (20) yakalandı.

Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin bölgesinde Türk askerine karşı terör örgütüyle hareket ettiği belirlenen 2 terörist, Hatay'a getirildi.

M.A. ve K.F. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Afrin, Hatay, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 11:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kamışlı'da, YPG'li teröristlerin kullandığı binadaki Suriye bayrakları, Nusaybin'den görüntülendi
Teröristleri Güvenli Bölge'den çıkaracaklarını taahhüt eden ABD, teröristlerle devriye geziyor Terör örgütü yandaşları, devriye sırasında Türk askerine saldırdı Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerin EYP ile tuzakladığı motosiklet etkisiz hale getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 18:41:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afrin'de yakalanan YPG/PKK'lı 2 terörist Hatay'a getirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]