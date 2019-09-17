Son Dakika Haberleri: Afrin'de yakalanan YPG/PKK'lı teröristlerin yargılandığı dava
Son Dakika Güncel Haber

Afrin'de yakalanan YPG/PKK'lı teröristlerin yargılandığı dava

31 dakika önce

Suriye'de, Afrin'in Raco beldesinde jandarma istihbarat ve terörle mücadele birimlerince yakalanarak MİT tarafından Türkiye'ye getirilmelerinin ardından tutuklanan 11 YPG/PKK'lı terörist hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın duruşması görüldü.

Afrin'de yakalanan YPG/PKK'lı teröristlerin yargılandığı dava, System.String[]

Suriye'de, Afrin'in Raco beldesinde jandarma istihbarat ve terörle mücadele birimlerince yakalanarak MİT tarafından Türkiye'ye getirilmelerinin ardından tutuklanan 11 YPG/ PKK'lı terörist hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın duruşması görüldü.


Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Zeytin Dalı Harekatı sırasında Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın şehit edilmesi olayına karışan tutuklu sanıklar Ahmet Maho, Cengiz Mustafa, Firaz Kilkavi, Hüseyin Kilkavi, İbiş Maho, İdris Mustafa, Mesut Mecit Kilkavi, Muhammed Cafer, Ramadan Hanif Maho, Reşit Maho ve Rezzan Behçet Ahmet ile sanıkların avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, dijital materyallerinin incelenmesi sonucu hazırlanan raporlarda yer alan cep telefonlarındaki Kürtçe ve Arapça yazışmaları sanıklara gösterdi.


Sanıklar, rapora karşı savunmalarını yaptı.

Cumhuriyet savcısı ise Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 23 Ocak 2018'de YPG/PKK mensubu teröristlerle yaşanan çatışmada, örgütten aldığı talimatla ateş açarak Usta ile Muratdağı'nı şehit ettikleri anlaşılan sanıklar Cengiz Mustafa, Firaz Kilkavi, İdris Mustafa, Mesut Mecit Kilkavi, Muhammed Cafer, Ramadan Hanif Maho ve Rezzan Behçet Ahmet'in üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması yönünde mütalaasını verdi.

Savcı, Ahmet Maho, Hüseyin Kilkavi, İbiş Maho ve Reşit Maho'nun; Usta ve Muratdağı'nın şehit edilmesi olayına karıştıklarına ilişkin somut delillerin olmaması gerekçesiyle "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı karar için 10 Aralık'a erteledi.

Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın şehit edilmesi ve akabinde Usta'nın naaşının kaçırılması olayına karışan 9 terörist, 14 Eylül 2018'de Suriye'nin Afrin kentinde jandarma istihbarat ve terörle mücadele birimleri ile MİT'in çalışmasıyla yakalanarak Türkiye'ye getirilmiş ve tutuklanmıştı. Aynı olaya karışan 2 YPG/PKK'lı terörist de Suriye'de yakalanarak getirildikleri Hatay'da cezaevine gönderilmişti.

Suriye, Afrin, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



PKK ile ÖSO arasında çatışma: Sızma girişimi püskürtüldü
Teröristler, İHA ve SİHA'lara yakalanmamak için caddeleri sacla kaplamaya başladı Diyarbakır'daki annelere destek verip, HDP'nin kapatılması için imza kampanyası başlattılar Hakim karşısına çıkan Tuncer Ustael, Meryem Tahnal'ın cesedinin olabileceği yeri açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 13:56:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afrin'de yakalanan YPG/PKK'lı teröristlerin yargılandığı dava
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]