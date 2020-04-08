Afrin'de yakıt tankeri patladı - Son Dakika

Afrin'de yakıt tankerinin patlamasının sonucu 5 kişi yaralandı.



Suriye'nin Afrin kentinde Bulunan Esrefiye caddesinde bir yakıt tankeri patladı. Beş kişinin hafif şekilde yaralandığı patlama nedeniyle büyük bir yangın çıktı. Caddede bulunan sivillere ait araç yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Patlama ardından olay yerine gelen sivil savuna ekipleri, patlamaya bombanın ya da bir patlayıcının neden olmadığını ifade etti.



Patlamanın nedeni araştırılıyor. - İDLİB