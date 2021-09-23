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Afrin'de yapılan ilk saha çalışması kitaplaştı - Son Dakika

Afrin'de yapılan ilk saha çalışması kitaplaştı

23.09.2021 11:41
Afrin'de yapılan ilk saha çalışması kitaplaştı, System.String[]

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Dr.

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Dr. Zeynep Banu Dalaman ve Murat Lehimler'in yürüttüğü 'Göç, Kentsel Gelişim ve Kentsel Yaşanabilirlik' araştırma projesinin üçüncü etabı olan Afrin – İdlib gözlem araştırması, 'Türkiye Sınırı ve Sınır Ötesi Kentlerde Göç Hareketliliği ve Kentsel Yaşanabilirlik – Afrin ve Çevresi Gözlem Araştırması', Transnational Press London tarafından, kitap olarak yayınlandı.

Kitabın, Zeytindalı Operasyonu sonrası sahada yapılan ilk akademik çalışma olduğunu söyleyen Dr. Banu Dalaman, "Türkiye'nin sınırdaki ve sınır ötesi operasyonlarda kent yaşamında yarattığı farklılıklara ışık tutmayı amaçladık. Kitap aynı zamanda Suriye içinde yaşanan nüfus değişikliklerinin analizi ve Türkiye'ye gelen Suriyelilerin demografik özelliklerini raporlaması açısından önem taşıyor" şeklinde konuştu.

GÖÇ HAREKETLİLİĞİ, YAŞANABİLİRLİK KAVRAMI AÇISINDAN YENİ BİR DÖNEMİ HABER VERİR

2011'de başlayan Suriye Krizi'nin, Arap Baharı etkisiyle demokratikleşme taleplerini içeren halk hareketi olarak tanımlandığını ancak kısa sürede iç savaşa dönüştüğünü belirten Dalaman, bu sürecin, 21'inci yüzyılın ilk çeyreğinin ilk büyük kitlesel göç hareketliliğine neden olduğunu vurguladı. Varış ülkesi ya da transit – geçiş ülkesi araştırmalarının yoğunluğuna karşılık, göç kaynağının ülkeye odaklanması ve yerinde gözlem araştırmasına dayanması açısından önemli bir boşluğu dolduracağı belirtilen kitap hakkında bilgi veren Dalaman, şunları söyledi:

"Suriye kaynaklı göç hareketliliği, yaşanabilirlik kavramı açısından yeni bir dönemi haber vermektedir. Göç yönetimi, uluslararası ve ulusal hukukun, sosyoloji ve siyaset biliminin ana kulvarlarından birine dönüşmektedir. Özellikle sosyolojik açıdan; Orta Doğu'da yaşanan ve Türkiye başta olmak üzere birçok ülkeye taşınan bu değişim, kent ekseninde 'yaşanabilirlik' konusunu derinden etkilemektedir. Bu değişimin ürettiği göçün sadece, sınırın geçilmesinden itibaren, geçiş ve varış mekanlarında izlenmesi ise verisel ve yöntemsel eksikliklere yol açmaktadır. Bu kitap; Afrin'de ve Halep ile diğer vilayetlerde zorla yerinden edilmiş kişilerin (IDP) hareketlilikleri, bölge kentlerinde yaşanan değişim, altyapı sorunları, kamusal hizmetler ile kentsel yaşamın yeniden işlerliğinin kazanması gibi kilit konularda önemli nitel ve nicel verileri bir araya getirmektedir."

KAYNAK ÜLKELERDEKİ OLAYLARI İNCELEYİN

"Göç, Kentsel Gelişim ve Kentsel Yaşanabilirlik Projesi için ilk etapta İstanbul'un 19 ilçesinde saha çalışmaları yaptıklarını, ikinci etapta ise Yunanistan Midilli Adası'nda bulunan göçmen kampını ziyaret ettiklerini aktaran Dr. Banu Dalaman, üçüncü etap için yaklaşık 1 yıl beklediklerini ve nihayet bu gözlem araştırmasını gerçekleştirebildiklerini belirtti. Dalaman, Murat Lehimler'le gerçekleştirdikleri araştırmayla Suriye göç hareketliliği ile ilgili önemli veriler elde ettiklerini açıkladı. Dalaman, "10 yılı aşan Suriye göç hareketliliğinin kaynağında olup bitenleri gözlemlemek, buradaki kişilerle görüşmeler yapabilmek, durumu görmek bizim için çok önemliydi. Üniversite araştırma merkezlerinin dünya ve ülke sorunlarını yerinde inceleyebilme fırsatı elde edebilmeleri çok önemli. Zira küreselleşme sürecinde kendi ülkenizi etkileyen olayları kaynak ülkelerde de incelemek zorundasınız. 3 yılı aşan bu zorlu projenin her adımında yanımızda olan üniversite yöneticilerimize öğrencilerimize, akademisyen arkadaşlarımıza, destek veren ulusal ve uluslararası kuruluşların yetkililerine ve devlet yetkililerimize şükran borçluyuz" dedi.

TÜRKİYE'NİN FIRSAT SUNDUĞUNUN FARKINDALAR

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Banu Dalaman sözlerine son olarak şunları ekledi:

"2018'de Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'de güvenliği sağlayan Türkiye, 10 yıldır harabeye döndürülmüş bir kenti elektriğinden sağlık, eğitim altyapılarına kadar ayağa kaldırmış. Bu göç hareketliliği açısından çok önemli. Aksi halde yeni göç dalgalarını durdurmamız mümkün olmayacak ve bölgede yüzbinlerce insanın zarar göreceği insani felaketler yaşanacak. Biz yapılan çalışmaları ve kentte yaşayan insanların bu çalışmalara bakışını görme fırsatı elde ettik. İnsanlar çok acı çekmişler, kendilerine Türkiye tarafından bir fırsat sunulduğunun farkındalar ve bu fırsatı değerlendirme isteğindeler."


Afrin'de yapılan ilk saha çalışması kitaplaştı
Afrin'de yapılan ilk saha çalışması kitaplaştı

Ayvansaray, İstanbul, Siyaset, GÖÇ, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Afrin'de yapılan ilk saha çalışması kitaplaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afrin'de yapılan ilk saha çalışması kitaplaştı - Son Dakika
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