- Afrin'de yetim çocuklar için şenlik düzenlendi

AFRİN - Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin ilçesinde İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından 350 yetim çocuk için yaza veda şenliği düzenlendi.

Yaz mevsiminin sona ermesi nedeniyle Suriye'nin kuzeydoğusundaki Afrin ilçesinde yaşayan 350 yetim çocuk için İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından yaza veda şenliği düzenlendi.

Yetimlerin lunapark ve yöresel oyunlarla eğlendikleri şenliğe Ak Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay ve çok sayıda İHH gönüllüsü katıldı.

Yapılan şenliği yetimler için çok önemli bulduğunu söyleyen Ak Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, "Günümüzde savaşın en ağır faturalarını maalesef çocuklar ödüyor. Bazı çocuklar hayatını dahi kaybedebiliyor. Hayatta kalanlar ise büyük travmalar yaşıyor. Bu nedenle İHH tarafından düzenlenen bu tür etkinlikleri çok önemli buluyorum. Tüm vicdan sahibi insanlar bir şekilde bu bölgelere gelip buralarda yetim çocuklarımızla vakit geçirmeliler." ifadelerini kullandı.

İHH Marmara Bölge Koordinatörü Ruhi Ademoğlu ise, yaptığı açıklamada, "Afrin'de 350 yetim çocuğumuzun katıldığı bir etkinlik organize ettik. Burada yetimlerimiz gün boyunca gönüllerince eğlendiler. Suriye'nin bazı bölgelerinde halen savaş hüküm sürse de Afrin'de normale dönüş çabalarının olumlu etkilerini yetimler üzerinde görüyoruz. Yetimlerimizin yüzlerinin gülmesi için bu tarz etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.

Şenlik, yetimlere çeşitli hediyeler dağıtılmasının ardından döner, ayran ve dondurma ikramı ile sona erdi.