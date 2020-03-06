Afrin'de YPG/PKK'dan sivillere saldırı: 2 yaralı - Son Dakika
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Afrin'de YPG/PKK'dan sivillere saldırı: 2 yaralı

6 saat önce

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde sivillere yönelik düzenlediği füze saldırısında 2 sivil yaralandı.

Afrin'de YPG/PKK'dan sivillere saldırı: 2 yaralı, System.String[]

Suriye'de terör örgütü YPG/ PKK'nın Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde sivillere yönelik düzenlediği füze saldırısında 2 sivil yaralandı.


Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde terör örgütü YPG/PKK mensupları, 2 füze ile sivillere yönelik saldırı düzenledi. Saldırıda 2 sivilin yaralandığı öğrenildi. Yerel kaynaklar, füzelerin Afrin'in merkezindeki Al-Filat Caddesi ve Mahmudiyah semtinin yakınına düştüğünü aktardı. Saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgedeki terör hedeflerini topçu atışıyla ateş altına aldığı belirtildi. - HALEP

Afrin, YPG, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:06 Kaynak: İHA
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