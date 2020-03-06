Son Dakika › Güncel › Afrin'de YPG/PKK'dan sivillere saldırı: 2 yaralı - Son Dakika
Afrin'de YPG/PKK'dan sivillere saldırı: 2 yaralı
23 dakika önce
Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde sivillere yönelik düzenlediği füze saldırısında 2 sivil yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:15 Kaynak: İHA
Suriye'de terör örgütü YPG/ PKK'nın Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde sivillere yönelik düzenlediği füze saldırısında 2 sivil yaralandı.
Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde terör örgütü YPG/PKK mensupları, 2 füze ile sivillere yönelik saldırı düzenledi. Saldırıda 2 sivilin yaralandığı öğrenildi. Yerel kaynaklar, füzelerin Afrin'in merkezindeki Al-Filat Caddesi ve Mahmudiyah semtinin yakınına düştüğünü aktardı. Saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgedeki terör hedeflerini topçu atışıyla ateş altına aldığı belirtildi.
(İHA)
Son Dakika Son dakika: Afganistan'da liderlerin bulunduğu törene yapılan saldırı anının görüntüleri Dışişleri Bakanlığı'ndan İtalya'ya terörist başı Öcalan tepkisi: Utanç verici Yabancılar Türk savaş uçaklarına hayran kaldı! Anlaşma yapmak istiyorlar HDP Mardin İl Başkanı Perihan Ağaoğlu tutuklandı