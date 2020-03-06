Afrin'de YPG/PKK'dan sivillere saldırı: 2 yaralı - Son Dakika
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Afrin'de YPG/PKK'dan sivillere saldırı: 2 yaralı

23 dakika önce

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde sivillere yönelik düzenlediği füze saldırısında 2 sivil yaralandı.

Afrin'de YPG/PKK'dan sivillere saldırı: 2 yaralı, System.String[]

Suriye'de terör örgütü YPG/ PKK'nın Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde sivillere yönelik düzenlediği füze saldırısında 2 sivil yaralandı.

Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde terör örgütü YPG/PKK mensupları, 2 füze ile sivillere yönelik saldırı düzenledi. Saldırıda 2 sivilin yaralandığı öğrenildi. Yerel kaynaklar, füzelerin Afrin'in merkezindeki Al-Filat Caddesi ve Mahmudiyah semtinin yakınına düştüğünü aktardı. Saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgedeki terör hedeflerini topçu atışıyla ateş altına aldığı belirtildi.

(İHA)

Afrin, YPG, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:15 Kaynak: İHA
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