Son Dakika Haberleri: Afrin'de Ypg/pkk'nın Tuzakladığı Bomba İmha Edildi

Afrin'de Ypg/pkk'nın Tuzakladığı Bomba İmha Edildi

1 saat önce

Terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'de işlek bir caddeye tuzakladığı bomba imha edildi.

Afrin'de Ypg/pkk'nın Tuzakladığı Bomba İmha Edildi, System.String[]
Terör örgütü YPG/ PKK'nın Afrin'de işlek bir caddeye tuzakladığı bomba imha edildi.

Yerel emniyet güçlerinden alınan bilgiye göre YPG/PKK, Afrin ilçe merkezinde Nevruz ve Saray bulvarları arasındaki Racu Caddesi'ne bomba yerleştirdi.

Bombayı fark eden güvenlik güçleri, kontrollü şekilde patlattı.

Olayda, can ya da mal kaybı yaşanmadı.

YPG/PKK, Türkiye'nin de desteğiyle kurulan güven ortamını bozmak için gizli hücreleri ve ilçenin güneydoğusunda işgal ettiği Tel Rıfat'tan Afrin'de aralıklarla saldırılar düzenliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:07 Kaynak: AA

Afrin, PKK, Güncel
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