Afrin'de Ypg/pkk'nın Tuzakladığı Bomba İmha Edildi
1 saat önce
Terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'de işlek bir caddeye tuzakladığı bomba imha edildi.
Terör örgütü YPG/ PKK
'nın Afrin
'de işlek bir caddeye tuzakladığı bomba imha edildi.
Yerel emniyet güçlerinden alınan bilgiye göre YPG/PKK, Afrin ilçe merkezinde Nevruz ve Saray
bulvarları arasındaki Racu Caddesi'ne bomba yerleştirdi.
Bombayı fark eden güvenlik güçleri, kontrollü şekilde patlattı.
Olayda, can ya da mal kaybı yaşanmadı.
YPG/PKK, Türkiye
'nin de desteğiyle kurulan güven ortamını bozmak için gizli hücreleri ve ilçenin güneydoğusunda işgal ettiği Tel Rıfat'tan Afrin'de aralıklarla saldırılar düzenliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:07 Kaynak: AA
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