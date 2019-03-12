Son Dakika Haberleri: Afrin'deki 2 Bin Aileye Yardım

Afrin'deki 2 Bin Aileye Yardım

56 dakika önce

İHH İnsani Yardım Vakfı'nca Suriye'nin Afrin ilçe merkezi ile beldelerinde yaşayan engelli ve ihtiyaç sahibi 2 bin aileye insani yardım malzemesi ulaştırıldı.

Afrin'deki 2 Bin Aileye Yardım, System.String[]
İHH İnsani Yardım Vakfı'nca Suriye'nin Afrin ilçe merkezi ile beldelerinde yaşayan engelli ve ihtiyaç sahibi 2 bin aileye insani yardım malzemesi ulaştırıldı.

Suriye'nin kuzeyinde Zeytin Dalı Harekatı ile terörden temizlenen Afrin ilçe merkezi ile 6 beldesinde yaşayan engelli ve ihtiyaç sahibi sivillere destek olmak amacıyla İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından 2 bin aileye insani yardım malzemesi ulaştırıldı.

Gıda kolisi, hijyen paketi, bebek kiti, kömür, halı, yatak ve battaniye gibi yardım malzemeleri Afrin ilçe merkezi ile birlikte Cinderes, Racu, Bülbül, Şarran, Mabatlı ve Şeyh Hadid beldelerinde bulunan engelli ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

İHH Suriye Çalışmaları Koordinatörü Zeki Tahiroğlu yaptığı açıklamada, "Afrin ilçe merkezi ve beldelerindeki ailelere yönelik insani yardım çalışması gerçekleştirdik. Toplam 12 araçta bulunan insani yardım malzemelerini buralardaki 2 bin aileye dağıttık. Afrin'de insani yardım ve diğer alanlardaki çalışmalarımız devam edecek" dedi. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:57 Kaynak: İHA

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