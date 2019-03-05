Afrin'deki Askerimize Ateş Açıldı
47 dakika önce
Suriye'nin Afrin bölgesinde görev yapan Türk askerine Tel Rıfat'taki PKK/YPG'li teröristlerce taciz ateşi açıldı.
Suriye
'nin Afrin
bölgesinde görev yapan Türk askerine Tel Rıfat'taki PKK/YPG'li teröristlerce taciz ateşi açıldı. Ateşe anında karşılık verildi.
Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Afrin bölgesinde görev yapan unsurlarımıza Tel Rıfat'taki PKK/YPG'li teröristlerce taciz ateşi açılmış, bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımızla teröristlere gerekli karşılık verilmiştir" denildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:27 Kaynak: İHA
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