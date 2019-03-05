Son Dakika Haberleri: Afrin'deki Askerimize Ateş Açıldı

Afrin'deki Askerimize Ateş Açıldı

47 dakika önce

Suriye'nin Afrin bölgesinde görev yapan Türk askerine Tel Rıfat'taki PKK/YPG'li teröristlerce taciz ateşi açıldı.

Afrin'deki Askerimize Ateş Açıldı, System.String[]
Suriye'nin Afrin bölgesinde görev yapan Türk askerine Tel Rıfat'taki PKK/YPG'li teröristlerce taciz ateşi açıldı. Ateşe anında karşılık verildi.

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Afrin bölgesinde görev yapan unsurlarımıza Tel Rıfat'taki PKK/YPG'li teröristlerce taciz ateşi açılmış, bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımızla teröristlere gerekli karşılık verilmiştir" denildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:27 Kaynak: İHA

PKK, Afrin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sokak Ortasında Kocasının Bıçaklı Saldırısına Uğrayan Kadın, Yaşadıklarını Böyle Anlattı: Hayatımı O Kadına Borçluyum Terör Örgütü YPG/PKK'nın Salıverdiği Yüzlerce DEAŞ'lının Akıbeti Belirsiz

İngiliz İş Adamı, 25 Yaşındaki Çalışanını Taciz Etti! O Anlar Kamerada Sosyal Medyadan Not Bırakan Eski Uzman Çavuş, Av Tüfeğiyle Kendini Vurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 11:14:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afrin'deki Askerimize Ateş Açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]