- Afrin'deki bombalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

- Afrin'deki bombalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
AFRİN - Suriye'nin Afrin ilçesinde bombalı araçla düzenlenen saldırının görüntüleri ortaya çıktı.
Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde çarşı girişindeki Kawa Kavşağı'nın yakınlarında bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi. Patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı. Saldırıda bomba yüklü aracın patlama anı çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 19:35 - Kaynak: İHA
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