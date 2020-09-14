Afrin'de 7 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği ayrılmaları gereken Tel Rıfat ilçesinden sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde çarşı girişindeki Kawa Kavşağı'nın yakınlarında bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi. Patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı. Saldırıda bomba yüklü aracın patlama anı çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Suriye 'nin Afrin kentinde PKK'lı teröristlerde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişi yaşamını yitirdi, 40 kişi de yaralandı. Korkunç saldırı anına ait görüntüler ortaya çıktı.

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