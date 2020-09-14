Suriye'nin Afrin kentinde PKK'lı teröristlerde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişi yaşamını yitirdi, 40 kişi de yaralandı. Korkunç saldırı anına ait görüntüler ortaya çıktı.
Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde çarşı girişindeki Kawa Kavşağı'nın yakınlarında bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi. Patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı. Saldırıda bomba yüklü aracın patlama anı çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.
YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği ayrılmaları gereken Tel Rıfat ilçesinden sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 20:34 - Kaynak: İHA
Son Dakika › Dünya › Afrin'de 7 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika Dünya