- Afrin'deki Ömer Bin Hattap Camii restore edildi- Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Afrin'deki Ömer Bin Hattap Camii ve Nebi Huri Türbesinin... - Son Dakika

- Afrin'deki Ömer Bin Hattap Camii restore edildi- Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Afrin'deki Ömer Bin Hattap Camii ve Nebi Huri Türbesinin...

07.05.2021 17:07

- Afrin'deki Ömer Bin Hattap Camii restore edildi Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Afrin'deki Ömer Bin Hattap Camii ve Nebi Huri Türbesinin restorasyonu tamamlandı Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Suriye'nin Afrin bölgesinde bulunan ve Osmanlı döneminden kalma Ömer Bin Hattap Camii ve...

- Afrin'deki Ömer Bin Hattap Camii restore edildi

Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Afrin'deki Ömer Bin Hattap Camii ve Nebi Huri Türbesinin restorasyonu tamamlandı

AFRİN - Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Suriye'nin Afrin bölgesinde bulunan ve Osmanlı döneminden kalma Ömer Bin Hattap Camii ve Şerran Bölgesinde bulunan Nebi Huri Türbesi'ni restore ettirdi.

2019 yılında başlanan 250 kişilik caminin restorasyonu tamamlanırken, bölge halkı da kendi iş yerlerine kaplama yaptırarak bu restorasyona destek verdi. Hatay Vakıflar Bölge Müdürü Ümit Gökhan Çiçek kurum olarak restorasyonda öncü olduklarını belirterek, "Vakıflar Genel Müdürlüğü yurt içi ve dışındaki taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının korunmasında sorumlu olan Türkiye'de restorasyonda öncü bir kurumdur. Kıbrıs, Kosova, Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek gibi balkan coğrafyasında onarımla yapıyorsak Suriye bölgesinde de onarımlarımızı yapmaktayız. Afrin'de iki tane vakıf eserinin onarımına 2019 yılının ekim ayında başlanmış olup Mart ayında ikisinin de onarımı tamamlanmıştır. Eserlerin onarıma aynı zamanda başlanmış ve eşzamanlı onarımları tamamlanmıştır. Birincisi Şeyh Hadid bölgesindeki Ömer Bin Hattap cami, ikincisi de Şerran Bölgesinde bulunan Nebi Huri Türbemizdir. Eserler, Vakıflar Genel Müdürlüğünce iki aşama da ele alınmıştır. Birinci aşamada bu eserlerin yapısal sorunları, mimarı bütünlükleri gözetilerek yapılan çalışmalar, ikinci olarak da buradaki yaşamsal faaliyetleri devam ettirilmesi üzerine yapıldı. Birinci aşamada yapıya zarar veren yağlı boya, çimento gibi yapılar kaldırıldı" ifadelerini kullandı.

Çiçek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kötü durumda olan tuvaletleri, gasilhanesi, şadırvanı, imam evi gibi sosyal donatıların hepsi yenilendi. Ayrıca uygun yerlere dinlenme alanları, otopark gibi sosyal donatılar gibi eklendi. En önemlisi ise elektrik ve su alt yapılarına getirdik. Jeneratörle elektrik, hidrofor ile basınçlı su sistemi var"

Çiçek, herkesin dükkanlarını tek bir örnek olacak şekilde aynı malzeme ile kaplayarak kendilerinin kentte aktardığı olumlu havayı devam ettirdiklerini ifade ederek, "Restorasyon sırasında ve sonrasında buradaki yöre insanın yaklaşımı güler yüzü, ne kadar doğru bir iş yaptığımızı anlattı. Somut bir örnek vermem gerekirse, restorasyon sonrasında oluşan tarihi görünümün ardından yerel halk kendi inisiyatifi ile herkes dükkanlarını tek bir örnek olacak şekilde aynı malzeme ile kaplayarak aslında bizim kentte aktardığımız olumlu havayı devam ettirdiler. Bizde Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak geçmişten getirdiğimiz bilgi birikim ve teknik kapasiteyi burada kullanmaktan çok mutluyuz" diye konuştu.

- Afrin'deki Ömer Bin Hattap Camii restore edildi- Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Afrin'deki Ömer Bin Hattap Camii ve Nebi Huri Türbesinin...
- Afrin'deki Ömer Bin Hattap Camii restore edildi- Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Afrin'deki Ömer Bin Hattap Camii ve Nebi Huri Türbesinin...
- Afrin'deki Ömer Bin Hattap Camii restore edildi- Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Afrin'deki Ömer Bin Hattap Camii ve Nebi Huri Türbesinin...
- Afrin'deki Ömer Bin Hattap Camii restore edildi- Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Afrin'deki Ömer Bin Hattap Camii ve Nebi Huri Türbesinin...

Restorasyon, Osmanlı, Suriye, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Afrin'deki Ömer Bin Hattap Camii restore edildi- Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Afrin'deki Ömer Bin Hattap Camii ve Nebi Huri Türbesinin... - Son Dakika


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