Afrin'deki patlamada 8 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika

Suriye'nin Halep iline bağlı Afrin ilçesinin Rajo yolunda bomba yüklü araç patladı. Yerel kaynaklar yaptığı açıklamada, patlamada 8 sivilin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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