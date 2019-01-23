Son Dakika Haberleri: Afrin'deki Patlamada Can Kaybı

Afrin'deki Patlamada Can Kaybı

1 saat önce

Suriye'nin Afrin kentinde meydana gelen patlamada ölü ve yaralıların olduğu kaydedildi.

Afrin'deki Patlamada Can Kaybı, System.String[]
Suriye'nin Afrin kentinde meydana gelen patlamada ölü ve yaralıların olduğu kaydedildi.

Arap medyası, Suriye'nin Afrin kentinde sabah saatlerinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu duyurdu. Basın kuruluşlarının çoğu ölü sayısı konusunda net bir bilgi paylaşmazken, bazı haberlerde 3 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. - AFRİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:04 Kaynak: İHA

Sabah, Suriye, Afrin, 3. Sayfa
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