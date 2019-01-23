Afrin'deki Patlamada Can Kaybı
1 saat önce
Suriye'nin Afrin kentinde meydana gelen patlamada ölü ve yaralıların olduğu kaydedildi.
Suriye
'nin Afrin
kentinde meydana gelen patlamada ölü ve yaralıların olduğu kaydedildi.
Arap medyası, Suriye'nin Afrin kentinde sabah saatlerinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu duyurdu. Basın kuruluşlarının çoğu ölü sayısı konusunda net bir bilgi paylaşmazken, bazı haberlerde 3 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. - AFRİN
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:04 Kaynak: İHA
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