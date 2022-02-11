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Afrin'deki saldırıda çocukları ölen İdlibli aile, YPG/PKK'dan hesap sorulmasını istiyor - Son Dakika

Afrin'deki saldırıda çocukları ölen İdlibli aile, YPG/PKK'dan hesap sorulmasını istiyor

11.02.2022 11:46

ÖMER KOPARAN/ETHEM EMRE ÖZCAN - Suriye'de Beşşar Esed rejiminin saldırılarından kaçarak sığındıkları Afrin ilçesinde terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlenen füze saldırısı nedeniyle 3 çocuğunu toprağa veren İdlibli Ulvan ailesi, teröristlerden hesap sorulmasını istiyor.

ÖMER KOPARAN/ETHEM EMRE ÖZCAN - Suriye'de Beşşar Esed rejiminin saldırılarından kaçarak sığındıkları Afrin ilçesinde terör örgütü YPG/ PKK tarafından düzenlenen füze saldırısı nedeniyle 3 çocuğunu toprağa veren İdlibli Ulvan ailesi, teröristlerden hesap sorulmasını istiyor.

Esed rejiminin 3 yıl önce İdlib'in Maarratünuman ilçesine yoğunlaştırdığı saldırılar sonrası evlerini terk eden Ulvan ailesi, Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden temizlenen Afrin'e sığındı. YPG/PKK'nın varlığını sürdürdüğü Tel Rıfat bölgesinden Afrin'deki yerleşimlere 20 Ocak'ta füzeyle gerçekleştirdiği saldırıda Ulvan ailesinin evi de hedef alındı. Eve isabet eden füze, avluda oynayan 3 masum çocuğu ailesinden kopardı. Yaralanan 3 aile bireyi de Türkiye'ye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Saldırıda, yoksulluk içinde yaşam mücadelesi veren ailenin evinde büyük hasar meydana geldi. Çocuklarının yasını tutan acılı aile ise ilçeyi kana bulayan teröristlerden hesap sorulmasını istiyor.

"3 çocuğumuz öldü"

AA muhabirleri, Afrin'deki hain terör saldırısının mağdur ettiği İdlibli aileyle görüştü. YPG/PKK saldırısına tanıklık ettiği o zor anları güçlükle anlatan Mustafa Ulvan, şunları söyledi:

"3 yıldır Afrin'de yaşıyoruz, saldırı gününe kadar çok şükür bir şey görmedik. Saldırı, 20 Ocak günü ikindi vakti oldu. Oğlumla namaz kılarken birden ses duyduk. Koştuk (avluya) buraya geldik, çocuklar yerdeydi. Her yeri toz duman kaplamıştı. 8 yaşındaki kızım oracıkta ölmüştü. 1'i torunum olmak üzere 3 çocuğumuz öldü. Şu an bir kızım yaralı, Türkiye'de tedavi oldu."

Ulvan, evlerinin harabeye döndüğünü vurgulayarak "İdlib'den rejim yüzünden çıktık. Burada ise YPG'nin saldırısıyla çocuklarımız ve evimiz gitti. Burası güvenli bölge, neden böyle yapıyorlar? Allah'tan tek dileğim, bize bunları yaşatanlardan hesap sorulması." ifadesini kullandı.

"İnşallah bir daha böyle bir saldırı olmaz"

Saldırıda sağ kolundan ve bacaklarından yaralanan 11 yaşındaki Selam Unvan da "Saldırı sırasında kapıda bir anda gözlerim tozla doldu, uçtuğumu hissettim. Saldırı sesini de duymadım. Kardeşim geldi beni kaldırdı. Önce bir hastaneye, oradan da Türkiye'ye sevk ettiler." diye konuştu.

Türkiye'deki tedavisinin ardından Afrin'e dönen Selam, saldırıda çok korktuğunu belirterek "İnşallah bir daha böyle bir saldırı olmaz, ailem de zarar görmez." dedi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın varlığını sürdürdüğü Tel Rıfat bölgesinden Afrin ilçesindeki yerleşimlere 20 Ocak'ta füzeyle saldırması sonucu en az 4 sivil ölmüş, 10 sivil yaralanmıştı.

Afrin'deki saldırıda çocukları ölen İdlibli aile, YPG/PKK'dan hesap sorulmasını istiyor
Afrin'deki saldırıda çocukları ölen İdlibli aile, YPG/PKK'dan hesap sorulmasını istiyor
Afrin'deki saldırıda çocukları ölen İdlibli aile, YPG/PKK'dan hesap sorulmasını istiyor

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Türkiye, Saldırı, PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afrin'deki saldırıda çocukları ölen İdlibli aile, YPG/PKK'dan hesap sorulmasını istiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afrin'deki saldırıda çocukları ölen İdlibli aile, YPG/PKK'dan hesap sorulmasını istiyor - Son Dakika
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