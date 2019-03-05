Son Dakika Haberleri: Afrin'deki Taciz Ateşine Mehmetçik'ten Karşılık

Afrin'deki Taciz Ateşine Mehmetçik'ten Karşılık

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığından, Afrin'in Tel Rıfat bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yönelik PKK/YPG'li teröristlerce açılan taciz ateşine, ateş destek vasıtaları ile karşılık verildiği bildirildi.

Afrin'deki Taciz Ateşine Mehmetçik'ten Karşılık, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığından, Afrin'in Tel Rıfat bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yönelik PKK/YPG'li teröristlerce açılan taciz ateşine, ateş destek vasıtaları ile karşılık verildiği bildirildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Afrin'in Tel Rıfat bölgesinde görev yapan TSK unsurlarına PKK/YPG'li teröristlerce açılan taciz ateşine, ateş destek vasıtaları ile karşılık verildiği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:59 Kaynak: AA

Afrin, Güncel
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