Afrin'deki Taciz Ateşine Mehmetçik'ten Karşılık
1 saat önce
Milli Savunma Bakanlığından, Afrin'in Tel Rıfat bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yönelik PKK/YPG'li teröristlerce açılan taciz ateşine, ateş destek vasıtaları ile karşılık verildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından, Afrin
'in Tel Rıfat bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK
) unsurlarına yönelik PKK/YPG'li teröristlerce açılan taciz ateşine, ateş destek vasıtaları ile karşılık verildiği bildirildi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Afrin'in Tel Rıfat bölgesinde görev yapan TSK unsurlarına PKK/YPG'li teröristlerce açılan taciz ateşine, ateş destek vasıtaları ile karşılık verildiği kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:59 Kaynak: AA
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