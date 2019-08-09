Son Dakika Haberleri: Afrin'deki üs bölgesine teröristlerden saldırı
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Afrin'deki üs bölgesine teröristlerden saldırı

2 saat önce

Milli Savunma Bakanlığından, Tel Rıfat bölgesinden YPG/PKK'lı teröristlerce, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait Afrin'deki bir üs bölgesine tanksavar roketiyle düzenlenen saldırıda iki askerin yaralandığı, saldırının yapıldığı bölgede tespit edilen hedeflerin vurulduğu bildirildi.

Afrin'deki üs bölgesine teröristlerden saldırı, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığından, Tel Rıfat bölgesinden YPG/ PKK'lı teröristlerce, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait Afrin'deki bir üs bölgesine tanksavar roketiyle düzenlenen saldırıda iki askerin yaralandığı, saldırının yapıldığı bölgede tespit edilen hedeflerin vurulduğu bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Tel Rıfat bölgesinden YPG/PKK'lı teröristler tarafından Afrin'deki bir üs bölgemize yapılan tanksavar saldırısı sonucu iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Saldırının yapıldığı bölgede tespit edilen hedefler ateş destek vasıtalarımızla vurulmuştur."
Afrin, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:32 Kaynak: AA
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