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Afrin'den dönen JÖH kahramanları, vatanlarına ve sevdiklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı - Son Dakika

Afrin'den dönen JÖH kahramanları, vatanlarına ve sevdiklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı

10.09.2021 21:25

Afrin'den dönen JÖH kahramanları, vatanlarına ve sevdiklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı Barış Pınarı Harekatı kapsamında 10 Mart 2020'de Elazığ'dan Suriye'nin Afrin bölgesine uğurlanan ve görevlerini başarıyla tamamlayarak taburlarına dönen 200'den fazla Jandarma Özel Harekat...

Afrin'den dönen JÖH kahramanları, vatanlarına ve sevdiklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı

ELAZIĞ - Barış Pınarı Harekatı kapsamında 10 Mart 2020'de Elazığ'dan Suriye'nin Afrin bölgesine uğurlanan ve görevlerini başarıyla tamamlayarak taburlarına dönen 200'den fazla Jandarma Özel Harekat mensubu vatanlarına ve sevdiklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Barış Pınarı Harekatına katılmak üzere 10 Mart 2020'de Elazığ'dan Suriye'ye uğurlanan 200'den fazla Jandarma Özel Harekat mensubu, görevlerini başarıyla tamamlayarak 6 ay sonra Elazığ'a döndü. İstiklal Marşının ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunduğu programda görevlerini tamamlayan askerler ailelerine kavuştu. Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Kovancılar JÖH Tabur Komutanlığına gelen Barış Pınarı kahramanlarını Elazığ Valisi Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Yıldız, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Kovancılar Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, Kovancılar Belediye Başkanı Hacı Akpınar, aileleri ve silah arkadaşları karşıladı. Jandarma Özel Harekat mensupları, aileleri ve yakınlarına sarılarak vakit geçirirken, mutlulukları gözlerine yansıdı.

"Bizler vatanımızı, bayrağımızın dalgalandığı her yer olarak belirlemişiz"

Kavuşma öncesinde duygularını açıklayan Elazığ Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu, "Bugün burada huzurlu ve güvenli bir şekilde görev yapabiliyorsak bunlar tamamen sizlerin kahramanlığı sayesindedir. Bizler vatanımızı, bayrağımızın dalgalandığı her yer olarak belirlemişiz. Bunun en güzel örneğini sizler Suriye'de kahramanca savaşarak, kahramanca vatanımızı koruyarak ülkemize namahrem eli değmesin diye yapmış olduğunuz operasyonlar ve kahramanlıklarla en iyi şekilde gösterdiniz. Ben bu yüzden sizleri yetiştiren anne ve babalarınıza ve burada bekleyen eşlerinize ve çocuklarınıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Sizler gibi aziz ve kahraman vatan evladı yetiştirdikleri için kendilerine bir kez daha saygılarımı sunuyorum. Vatanınıza hoş geldiniz" dedi.

"Türk askeri ve polisinin olduğu her yerde güven ve huzur tesis edilmiştir"

Jandarma teşkilatının kahraman komandolarının, 6 ay önce dualarla gitmiş oldukları Suriye Afrin görevinden alınlarının açık başlarının dik olarak geri döndüklerini aktaran Elazığ İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Yıldız, "Birliğinize hoş geldiniz. Hiçbir çıkar gözetmeksizin verilen görevi namus ve şeref bilerek yerine getirerek sağ salim vatan topraklarına ulaştınız. Ne kadar gururlansanız azdır. En olumsuz koşullarda dahil dünyanın en üstün azmiyle Kafkaslarda, Sarıkamış'ta ve Dumlupınar'da savaşan jandarma birlikleri aynı ruh ve azimle Suriye'de de mücadeleye devam etmektedir. Suriye'de görev yaptığı sürede sivil halka zarar vermeden terörle mücadelede Elazığ Jandarma Özel Harekat Komutanlığı dosta güven düşmana korku vermiştir. Anne, baba, eş ve evlatları olarak onlarla övünmek sizin en doğal hakkınızdır. Komando Özel Harekat Komutanlığımızın değerli mensupları, kıymetli kardeşlerim, çok önemli bir görevi ifa ettiniz. ve bugün tekrardan vatanınıza ve yuvanıza geldiniz. Allah'a hamdolsun ki hiçbirinizin ayağına taş değmeden bu asil görevi ifa ettiniz. Bu vesile ile canlarını terörle mücadele de feda eden tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz. Allah'a hamdolsun ki Elazığ Jandarma Özel Harekat Komutanlığı verilen bu görevi layıkıyla yapmış ve bundan sonra da verilecek her görevi de layıkıyla yapacağına inancımız tamdır. Biz gittiğimiz yerlere oraların maddi ve manevi kaynaklarını elde etmek için gitmiyoruz. Biz gittiğimiz yerlere yüce değerleri yaymak insanlığın ve kardeşliğimizin mutluluğunu tesis etmek için gidiyoruz. Türk askerlerinin jandarmasının ve polisinin gittiği her yerde insanlara özgürlük, huzur ve güven ortamı tesis edilmiştir ve edilmeye de devam edilecektir. Aslanlarım sizleri tek tek alnınızdan öpüyor ve tekrar yuvanıza hoş geldiniz diyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Barış Pınarı Harekatı bölgesinden dönen Jandarma Özel Harekat ekipleri, uzunca bir süre yakınları ile sohbet edip hasret giderdi.

Afrin'den dönen JÖH kahramanları, vatanlarına ve sevdiklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı
Afrin'den dönen JÖH kahramanları, vatanlarına ve sevdiklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı
Afrin'den dönen JÖH kahramanları, vatanlarına ve sevdiklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı
Afrin'den dönen JÖH kahramanları, vatanlarına ve sevdiklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı
Afrin'den dönen JÖH kahramanları, vatanlarına ve sevdiklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı
Afrin'den dönen JÖH kahramanları, vatanlarına ve sevdiklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı
Afrin'den dönen JÖH kahramanları, vatanlarına ve sevdiklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı
Afrin'den dönen JÖH kahramanları, vatanlarına ve sevdiklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı
Afrin'den dönen JÖH kahramanları, vatanlarına ve sevdiklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı
Afrin'den dönen JÖH kahramanları, vatanlarına ve sevdiklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı
Afrin'den dönen JÖH kahramanları, vatanlarına ve sevdiklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı
Afrin'den dönen JÖH kahramanları, vatanlarına ve sevdiklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı
Afrin'den dönen JÖH kahramanları, vatanlarına ve sevdiklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı
Afrin'den dönen JÖH kahramanları, vatanlarına ve sevdiklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı
Afrin'den dönen JÖH kahramanları, vatanlarına ve sevdiklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı

Jandarma Özel Harekat, Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Elazığ, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Afrin'den dönen JÖH kahramanları, vatanlarına ve sevdiklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı - Son Dakika


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