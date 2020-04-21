Afrin'den gelen 150 konvoyluk araç Türkiye üzerinden Suriye'ye geçti - Son Dakika

Afrin'den gelen 150 konvoyluk araç Türkiye üzerinden Suriye'ye geçti

Suriyeli aileleri taşıyan araç konvoyu Akçakale sınır kapısından geçerek Telabyad'a giriş yaptı

ŞANLIURFA - Suriye'nin Telabyad kenti kırsalında yaşayan ve iç savaş nedeniyle Afrin'e giden ailelerden oluşan 150 araçlık konvoy Akçakale Sınır kapısından geçerek, memleketlerine dönüş yaptı.

Telabyad'taki terör örgütü PKK/ YPG terör örgütü zulmünden kaçıp Afrin'e yerleşen Suriyeli aileler, dün akçam geç saatlerde Akçakale gümrük kapısından giriş yapak kendi memleketlerine dönüş yaptı. Yaklaşık 150 araçlık konvoyla Türkiye'ye giren Suriyelilerin araçlarının ise ağzına kadar eşyalarla dolu olduğu görüldü. Türkiye üzerinden memleketlerine dönmeye çalışan Suriyeliler, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır kapısından geçerek Telabyad'a giriş yaptı. Kamyon, minibüs ve otomobillerden oluşan konvoydaki bazı Suriyelilerin araçların kornalarına basarak, bir süre beklediği Akçakale Sınır Kapısı önünde memleketlerine dönüş yapmanın sevincini yaşadı.

Suriyeli araç konvoyu yoğun güvenlik önlemleri arasında Akçakale gümrük kapısından geçişleri sağlandı.