Afrin'den izinli gelen askerden annesine, duygulandıran doğum günü sürprizi - Son Dakika

Afrin'den izinli gelen askerden annesine, duygulandıran doğum günü sürprizi

31.03.2021 12:40
Afrin'den izinli gelen askerden annesine, duygulandıran doğum günü sürprizi, System.String[]

SURİYE'de Zeytin Dalı Harekatı Bölgesi'nde bulunan Afrin kırsalında görev yapan Sözleşmeli Er İbrahim Büyüktelli, izin gününde memleketi Hatay'a gelerek 10 aydır göremediği annesi Zübeyde Çinçin'e doğum gününde pastayla sürpriz yaptı.

SURİYE'de Zeytin Dalı Harekatı Bölgesi'nde bulunan Afrin kırsalında görev yapan Sözleşmeli Er İbrahim Büyüktelli, izin gününde memleketi Hatay'a gelerek 10 aydır göremediği annesi Zübeyde Çinçin'e doğum gününde pastayla sürpriz yaptı. Birbirine sarılan anne ile oğulun buluşma anında duygusal anlar yaşandı.

Zeytin Dalı Harekatı'yla terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin Afrin kırsalında görev yapan Sözleşmeli Er İbrahim Büyüktelli, 10 aydır görmediği annesi Zübeyde Çinçin'in doğum gününü kutlamak için izin gününde arkadaşıyla birlikte Dörtyol ilçesine bağlı Çaylı Mahallesi'ndeki evine gitti. Annesine doğum günü pastası yaptıran Büyükelli, mumları yakarak evin kapısını çaldı. Kapıyı açtığında üniformalı oğlunu gören Zübeyde Çinçin, pastadaki mumları üfledikten sonra mutluluktan ağlamaya başladı. Birbirlerine sarılan anne-oğul, duygusal anlar yaşadı. Büyüktelli'nin arkadaşı da bu anları cep telefonuyla görüntüleyerek ölümsüzleştirdi.


Afrin'den izinli gelen askerden annesine, duygulandıran doğum günü sürprizi
Afrin'den izinli gelen askerden annesine, duygulandıran doğum günü sürprizi
Afrin'den izinli gelen askerden annesine, duygulandıran doğum günü sürprizi
Afrin'den izinli gelen askerden annesine, duygulandıran doğum günü sürprizi
Afrin'den izinli gelen askerden annesine, duygulandıran doğum günü sürprizi
Afrin'den izinli gelen askerden annesine, duygulandıran doğum günü sürprizi

Zeytin Dalı, Suriye, Hatay, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Afrin'den izinli gelen askerden annesine, duygulandıran doğum günü sürprizi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Barış Atay'ın Barış Atay'ın "Annem-babam aşı vurulmaya gitti, aşı yok" paylaşımına Sağlık Bakanlığı'ndan yanıt Kriz giderek büyüyor! Otomotiv de başlayan çip sorunu diğer sektörlere de yayılıyor Kriz giderek büyüyor! Otomotiv de başlayan çip sorunu diğer sektörlere de yayılıyor Ronaldo'nun yere attığı pazubandı, 2.5 milyon euroya açık artırmaya koyuldu, geliri SMA hastası bir bebek için kullanılacak Ronaldo'nun yere attığı pazubandı, 2.5 milyon euroya açık artırmaya koyuldu, geliri SMA hastası bir bebek için kullanılacak Mısırlı milyarderle aşk yaşayan Şeyma Subaşı üzerinde adeta servet taşıyor Mısırlı milyarderle aşk yaşayan Şeyma Subaşı üzerinde adeta servet taşıyor Kamu personeline yönelik iş ve işlemler tek bir idare tarafından yürütülecek Kamu personeline yönelik iş ve işlemler tek bir idare tarafından yürütülecek Kripto para borsasında büyük vurgun! 3 milyon 300 bin lira dolandırılan gencin dünyası başına yıkıldı Kripto para borsasında büyük vurgun! 3 milyon 300 bin lira dolandırılan gencin dünyası başına yıkıldı Lüks villada dehşet anları! Alevlerden kaçmak isteyen kadın balkondan atladı Lüks villada dehşet anları! Alevlerden kaçmak isteyen kadın balkondan atladı Polis memurunun genital bölgesindeki siğili aldırmak için girdiği ameliyat sonu oldu Polis memurunun genital bölgesindeki siğili aldırmak için girdiği ameliyat sonu oldu
32. haftada 4 büyüklere verilen hakemler dikkat çekti! Sergen Yalçın'ın istemediği Meler, 10 gün sonra yeniden Beşiktaş maçına atandı 32. haftada 4 büyüklere verilen hakemler dikkat çekti! Sergen Yalçın'ın istemediği Meler, 10 gün sonra yeniden Beşiktaş maçına atandı         
14:01
Son Dakika! Kanuni Sultan Süleyman'ın 16. yüzyılda yapılan portresi Londra'daki açık artırmada 4 milyon liraya satıldı Son Dakika! Kanuni Sultan Süleyman'ın 16. yüzyılda yapılan portresi Londra'daki açık artırmada 4 milyon liraya satıldı         
13:47
Ekrem İmamoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beni uzaktan sevdiğini düşünüyorum Ekrem İmamoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beni uzaktan sevdiğini düşünüyorum         
13:35
Bilim Kurulu üyesinden Diyanet'e çağrı: 'Ramazan ayında aşı olacaklar oruç tutmayabilir' fetvası verin Bilim Kurulu üyesinden Diyanet'e çağrı: 'Ramazan ayında aşı olacaklar oruç tutmayabilir' fetvası verin         
13:12
Günlerdir aranıyordu! Cesedi, elleri bağlı bir şekilde barajda bulundu Günlerdir aranıyordu! Cesedi, elleri bağlı bir şekilde barajda bulundu         
11:52
Norveç ve Hollandalılar, Ay-Yıldızlılar'ın berabere kalmasıyla grupta kartların yeniden dağıtıldığını düşünüyor Norveç ve Hollandalılar, Ay-Yıldızlılar'ın berabere kalmasıyla grupta kartların yeniden dağıtıldığını düşünüyor         
11:31
Polis memurunun fuhuştan işlem yaptığı kadından aldığı 'öpücük' rüşvet sayıldı Polis memurunun fuhuştan işlem yaptığı kadından aldığı 'öpücük' rüşvet sayıldı         
11:24
Ekipler pavyona çevrilen lokantada yine aynı manzara ile karşılaştı Ekipler pavyona çevrilen lokantada yine aynı manzara ile karşılaştı         
10:55
Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşayan Berrak Tüzünataç: Aşk hayatım çok iyi Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşayan Berrak Tüzünataç: Aşk hayatım çok iyi         
10:40
İkinci el araç alım satımına vergi geliyor İkinci el araç alım satımına vergi geliyor         
10:10
15 milyon abonesi bulunan Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı 15 milyon abonesi bulunan Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı         
10:04
48 yaşındaki belediye başkanı 48 yaşındaki belediye başkanı "Sıram geldi" diyerek başhekimi makamına çağırıp aşı yaptırdı         
09:55
Ölümden kaçmaya çalışsa da başaramadı! Ölümden kaçmaya çalışsa da başaramadı! "Düğünümüze neden geldin" cinayeti kamerada         
09:36
Gözleri sayesinde muhtarlık seçimlerini bile kazandı! Her gören fotoğraf çektirmek istiyor Gözleri sayesinde muhtarlık seçimlerini bile kazandı! Her gören fotoğraf çektirmek istiyor         
09:11
Vicdansız anne, zorla evlendirmek istediği 15 yaşındaki kızını böyle tehdit etti: Seni dağa götürüp öldürmek lazım Vicdansız anne, zorla evlendirmek istediği 15 yaşındaki kızını böyle tehdit etti: Seni dağa götürüp öldürmek lazım         
08:10
'Yufkacı Muammer'e kaçan iki eltiden biri evine dönme kararı aldı 'Yufkacı Muammer'e kaçan iki eltiden biri evine dönme kararı aldı         
23:04
Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı         
18:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2021 14:08:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Afrin'den izinli gelen askerden annesine, duygulandıran doğum günü sürprizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei