Afrin'e eğitim malzemesi yardımı

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü ve Suriye Koordinatörlüğü'nün Afrin Eğitim Fakültesi'nin akademik ve fiziki şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda hazırlanan bir TIR malzeme fakülteye ulaştırıldı.



Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, fakültenin ihtiyacı olan masa, tahta, sıra, sandalye gibi ofis malzemeleri, Üniversite Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi Abuzer Yel ve öğrenciler tarafından (IHH) İnsani Yardım Vakfı Gaziantep Şubesi'nin görevlendirdiği TIR'a yüklendi. Öğrencilerin bu anlamlı davranışlarına destek olmak için Afrin Eğitim Fakültesi Dekan Vekili. Prof. Dr. Habib Özkan ve Araştırma Görevlisi İbrahim Halil İlgi de öğrencilere yardım etti. Büyük bir insanlık dramının yaşandığı Afrin'e yönelik her zaman destek vereceklerini belirten Prof. Dr. Habib Özkan, "Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Bir taraftan Suriye meselesinde müdahil olarak huzuru, barışı sağlarken, diğer taraftan da hiçbir ferdin eğitimsiz kalmaması için her türlü çabayı sarf etmektedir. Suriye'de Yükseköğretimin devamı, savaş sonrası hayatını idame ettirmeye çalışan Suriyeli gençlerin eğitim şartlarının iyileştirilmesi için de gerekli tüm yardımları yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



Özkan, dekan vekilliğini yürüttüğü Afrin Eğitim Fakültesi'nin yanı sıra, Cerablus Meslek Yüksek Okulu ile El-Bab İktisadi ve İdari Bilimler ve Azez İslami İlimler Fakültesi'nde hem akademik, hem de fiziki şartların iyileştirilmesi konusundaki desteğinden dolayı Rektör Prof. Dr. Ali Gür başta olmak üzere tüm üst yönetime teşekkür etti. - GAZİANTEP