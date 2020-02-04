Afrin'e füze saldırısı: 1 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Afrin'e füze saldırısı: 1 ölü, 8 yaralı - Son Dakika

Afrin'e füze saldırısı: 1 ölü, 8 yaralı

6 saat önce

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın Halep'e bağlı Afrin ilçe merkezine düzenlediği füze saldırısında 1 kişi hayatını kaybederken, 8 sivil de yaralandı.

Afrin'e füze saldırısı: 1 ölü, 8 yaralı, System.String[]

Suriye'de terör örgütü YPG/ PKK'nın Halep'e bağlı Afrin ilçe merkezine düzenlediği füze saldırısında 1 kişi hayatını kaybederken, 8 sivil de yaralandı.


Suriye'de terör örgütü YPG/PKK, Halep iline bağlı Afrin ilçe merkezinde bulunan bir okula füze ile saldırdı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 8 sivil de yaralandı. Saldırı nedeniyle okul ve çevresindeki evlerde büyük hasar meydana geldi. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. - HALEP

Suriye, Afrin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 05:14 Kaynak: İHA
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