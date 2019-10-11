Son Dakika Haberleri: Afrin'e giden askerlere çay demleyen Muhammet dededen Mehmetçiğe dua
Son Dakika Güncel Afrin'e giden askerlere çay demleyen Muhammet dededen Mehmetçiğe dua

Afrin'e giden askerlere çay demleyen Muhammet dededen Mehmetçiğe dua

2 saat önce

Hatay'ın Hassa ilçesinde, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'e gidecek askerlere çay demleyen 86 yaşındaki Muhammet Bulut, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe her gün dua ettiğini söyledi.

Afrin'e giden askerlere çay demleyen Muhammet dededen Mehmetçiğe dua, System.String[]

Hatay'ın Hassa ilçesinde, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'e gidecek askerlere çay demleyen 86 yaşındaki Muhammet Bulut, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe her gün dua ettiğini söyledi.


Hassa'daki Suriye sınırında kendi elleriyle çay demleyip askere ikram eden Muhammet Bulut, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçikleri de unutmadı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafını ve Türk bayrağını bir an olsun yanından ayırmayan Muhammet dede, Barış Pınarı Harekatı'na giden Mehmetçiklere her gün dua eteğini söyledi. Bulut, "Askerlerimize güç verip cesaretlendirip onların yanında olmalıyız. Askerlerimiz olmazsa bizler ne yaparız. Biz askerlerimizin silahı altında yaşıyoruz. Başta iman sonra da askerimizin silahı bizleri koruyor. Ben bu yaşta milletimizin, askerimizin sağlığı için dua ederim. Mehmetçiğimizin yanına gitmek isterim ah keşke ben de Mehmetçik olsam da ben de vatanım, milletim için savaşsam. Ama sadece Barış Pınarı Harekatı'nda cephede savaşan askerlerimiz için dua ediyorum" diye konuştu. - HATAY

Barış Pınarı Harekatı, Muhammet Bulut, Hassa, Afrin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 01:28 Kaynak: İHA
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