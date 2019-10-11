Son Dakika Haberleri: Afrin'e giden askerlere çay demleyen Muhammet Dede'den Mehmetçiğe dua
Son Dakika Genel Afrin'e giden askerlere çay demleyen Muhammet Dede'den Mehmetçiğe dua

Afrin'e giden askerlere çay demleyen Muhammet Dede'den Mehmetçiğe dua

53 dakika önce

Afrin'e giden askerlere çay demleyen Muhammet Dede'den Mehmetçiğe dua Barış Pınarı Harekatı'na giden Mehmetçiklere her gün dua ettiğini belirten 86 yaşındaki Muhammet Bulut: "Ah keşke ben de Mehmetçik olsam da vatanım, milletim için savaşsam"HATAY - Hatay'ın Hassa ilçesinde, Zeytin Dalı...

Afrin'e giden askerlere çay demleyen Muhammet Dede'den Mehmetçiğe dua, System.String[]

Afrin'e giden askerlere çay demleyen Muhammet Dede'den Mehmetçiğe dua

Barış Pınarı Harekatı'na giden Mehmetçiklere her gün dua ettiğini belirten 86 yaşındaki Muhammet Bulut:

"Ah keşke ben de Mehmetçik olsam da vatanım, milletim için savaşsam"

HATAY - Hatay'ın Hassa ilçesinde, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'e gidecek askerlere çay demleyen 86 yaşındaki Muhammet Bulut, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe her gün dua ettiğini söyledi.

Hassa'daki Suriye sınırında kendi elleriyle çay demleyip askere ikram eden Muhammet Bulut, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçikleri de unutmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafını ve Türk bayrağını bir an olsun yanından ayırmayan Muhammet dede, Barış Pınarı Harekatı'na giden Mehmetçiklere her gün dua eteğini söyledi. Bulut, "Askerlerimize güç verip cesaretlendirip onların yanında olmalıyız. Askerlerimiz olmazsa bizler ne yaparız. Biz askerlerimizin silahı altında yaşıyoruz. Başta iman sonra da askerimizin silahı bizleri koruyor. Ben bu yaşta milletimizin, askerimizin sağlığı için dua ederim. Mehmetçiğimizin yanına gitmek isterim ah keşke ben de Mehmetçik olsam da ben de vatanım, milletim için savaşsam. Ama sadece Barış Pınarı Harekatı'nda cephede savaşan askerlerimiz için dua ediyorum" diye konuştu.

Barış Pınarı Harekatı, Muhammet Bulut, Afrin, Genel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rus medyasında Barış Pınarı yorumları: Harekat 1 ay içinde tamamlanır
TFF Başkanı Özdemir'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması Barış Pınarı Harekatı'nda terörist hedeflerinin vurulma anı kameraya yansıdı Barış Pınarı Harekatı sebebiyle Jet Sosyete'nin yayın tarihi değişti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 00:28:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afrin'e giden askerlere çay demleyen Muhammet Dede'den Mehmetçiğe dua
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]