Son Dakika Haberleri: Afrin'e hava saldırısı: 3 ölü
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Afrin'e hava saldırısı: 3 ölü

6 saat önce

Suriye'nin Halep iline bağlı Afrin ilçesinde düzenlenen hava saldırısı sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

Afrin'e hava saldırısı: 3 ölü, System.String[]

Suriye'nin Halep iline bağlı Afrin ilçesinde düzenlenen hava saldırısı sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.


Suriye'nin Halep iline bağlı Afrin ilçesine hava saldırı düzenlendi. Yoldan geçen bir aracın hedef alındığı hava saldırısı sonucunda araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti. Yerel kaynaklar, hayatını kaybedenlerin Ahrar El Şam örgütünün mensupları olduğunu aktardı. - HALEP

Suriye, Afrin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 05:20 Kaynak: İHA
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