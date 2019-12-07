Afrin'e hava saldırısı: 3 ölü
6 saat önce
Suriye'nin Halep iline bağlı Afrin ilçesinde düzenlenen hava saldırısı sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 05:40 Kaynak: İHA
Suriye'nin Halep iline bağlı Afrin ilçesinde düzenlenen hava saldırısı sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.
Suriye'nin Halep iline bağlı Afrin ilçesine hava saldırı düzenlendi. Yoldan geçen bir aracın hedef alındığı hava saldırısı sonucunda araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti. Yerel kaynaklar, hayatını kaybedenlerin Ahrar El Şam örgütünün mensupları olduğunu aktardı.
(Hamad Alnajjar/İHA)
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