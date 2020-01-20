Afrin'e havan saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Afrin'e havan saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Afrin'e havan saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı

6 saat önce

Zeytin Dalı Harekatı'nın 2. yıl dönümünde, Afrin'e havan saldırısı yapıldı.

Afrin'e havan saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı, System.String[]

Zeytin Dalı Harekatı'nın 2. yıl dönümünde, Afrin'e havan saldırısı yapıldı. Üç farklı noktayı hedef alan havan saldırılarında 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.


Türkiye Cumhuriyeti'nin 2 yıl önce başlattığı Zeytin Dalı Harekatı operasyonlarıyla birlikte güvenli bölge haline gelen Afrin'e, havan saldırıları yapıldı. Havan saldırılarının ikisi Afrin Stadyumu civarına atılırken, bir havanın da stadyuma yakın başka bir noktaya düştüğü öğrenildi.


Saldırıların ardından Afrin Hastanesine kaldırılan 9 aylık hamile kadın ve bebeği kurtarılamadı.


Saldırılarda 4 kişinin de yaralandığı öğrenildi. - AFRİN

Türkiye, Afrin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:08 Kaynak: İHA
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