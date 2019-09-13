Son Dakika Haberleri: Afrin'e topçu saldırısı: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Afrin'e topçu saldırısı: 2 yaralı

57 dakika önce

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesini işgal eden terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin ilçe merkezine topçu saldırısında 2 sivil yaralandı.

Afrin'e topçu saldırısı: 2 yaralı, System.String[]

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesini işgal eden terör örgütü YPG/ PKK'nın Afrin ilçe merkezine topçu saldırısında 2 sivil yaralandı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Afrin'in güneyinde terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Başilhaya köyünden düzenlendiği topçu saldırısı Afrin kent merkezini hedef aldı.

Saldırıda 2 sivil yaralandı.

Zeytin Dalı Harekatı neticesinde Afrin'den çıkarılan YPG/PKK, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde işgalini sürdürüyor. Terör örgütü, buradan ÖSO'nun kontrolündeki yerleşimleri sık sık hedef alıyor.

Öte yandan Afrin ilçe merkezinde cuma namazından önce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az 13 sivil yaralanmıştı.

Afrin, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 01:19 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arnavutköy'de, orman yangını çıkarmaya çalışan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı
7 kişinin şehit olduğu patlamanın büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı: 2 metre çukur oluştu CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun: "İşten çıkarmaları inceliyoruz" - ORDU TEM'de zincirleme kaza: 8 araç birbirine girdi, trafik durma noktasına geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 14:17:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afrin'e topçu saldırısı: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]