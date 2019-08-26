Son Dakika Haberleri: (AFRİN-ek) - İdlib'ten kaçanlar güvenli bölgeye geliyor
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(AFRİN-ek) - İdlib'ten kaçanlar güvenli bölgeye geliyor

1 saat önce

- İdlib'ten kaçanlar güvenli bölgeye geliyorAFRİN - Suriye'de Esad rejimi tarafından bombalanan İdlib'ten kaçan Suriyeliler, Türkiye'nin güvenli hale getirdiği Afrin ve Azez'e geliyor.

- İdlib'ten kaçanlar güvenli bölgeye geliyor

AFRİN - Suriye'de Esad rejimi tarafından bombalanan İdlib'ten kaçan Suriyeliler, Türkiye'nin güvenli hale getirdiği Afrin ve Azez'e geliyor.

Esad rejimi ve Rus savaş uçakları tarafından, bu ayın başından itibaren bombalanan Suriye'nin İdlip kentinde yaşayan Suriyeliler, bölgeden kaçmaya başladı. Yoğun saldırılara dayanamayan bölge halkı, Türkiye'nin Zeytin Dalı hareketiyle güvenli hale getirdiği bölgelere göç ediyor.

Eşyalarını kamyonlara yükleyen İdlib halkı, can havliyle kenti terk ederek Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu'nun elinde bulunan Afrin ve Azez ilçelerine geliyor. Sabah saatlerinden itibaren yaklaşık 100 aile, hava saldırılarına maruz kalmamak için kenti terk ederek güvenli bölgelere gidiyor.

ÖSO unsurları İdlip'ten göç edenleri, Afrin'in güney batı yönünde son noktası olan Basuta bölgesinde kimlik kontrolünden geçiriyor. Kimlik kontrolünden geçen Suriyeliler, güvenli bölgelerde yaşayan akrabalarının yanlarına gidiyor.

Son bir ayda 125 sivilin hayatını kaybettiği İdlip'te, Esad rejiminin bombardımanı sürüyor.

Türkiye, İdlib, Afrin, Azez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 08:25 Kaynak: İHA
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