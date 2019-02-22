Son Dakika Haberleri: Afrin Gazisine Nevşehir Belediyespor Forması

Afrin Gazisine Nevşehir Belediyespor Forması

1 saat önce

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, kendisini ziyaret eden Afrin gazisi Zeki Didinmez'e Nevşehir Belediyespor forması hediye etti.

Afrin Gazisine Nevşehir Belediyespor Forması, System.String[]
Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, kendisini ziyaret eden Afrin gazisi Zeki Didinmez'e Nevşehir Belediyespor forması hediye etti.


Başkan Seçen, Afrin gazisi Didinmez'i makamında konuk ederek bir süre sohbet etti.


Daha sonra Didinmez'e sırt kısmında "Zeki Didinmez" yazan 50 numaralı formayı hediye etti.


Didinmez, taraftarı olduğu takımın formasının hediye edilmesinden dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda 16 Mart 2018'de yaralanan ve sol bacağını kaybeden Piyade Uzman Çavuş Zeki Didinmez (25), "gazi" unvanı almıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:33 Kaynak: AA

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