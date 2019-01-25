Afrin Halkına Sıcak Yemek

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden temizlenen Afrin ilçe merkezi ve Cinderes beldelerinde her gün 10 bin kişiye sıcak yemek dağıtımı yapılıyor.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden temizlenen Afrin ilçe merkezi ve Cinderes beldelerinde her gün 10 bin kişiye sıcak yemek dağıtımı yapılıyor.



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 2018 yılının Ocak ayında başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden temizlenen Afrin ilçe merkezi ve Cinderes beldelerinde yaşayan sivillere İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından sıcak yemek dağıtımı yapılıyor. İnsani Yardım Vakfı Kilis Koordine Merkezi'nde bulunan aşevinde günlük olarak pişirilen 10 bin kişilik sıcak yemek, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçirildikten sonra Afrin ilçe merkezi ve Cinderes beldelerindeki dağıtım yerlerine ulaştırılıyor. Afrin ve Cinderes'te bulunan yetim, dul ve ihtiyaç sahibi sivillere sıcak yemek ulaştırdıklarını ifade eden Suriye Çalışmaları Afrin Ofisi Sorumlusu Cengizhan Özdemir, dağıtımlardan 10 bin sivilin istifade ettiğini söyledi.



Öte yandan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in terörden temizlendiği 18 Mart 2018 tarihinden bu yana ilçe merkezi ile belde ve köylerinde 1 milyon kişilik sıcak yemek dağıtımı yapıldı. - AFRİN

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