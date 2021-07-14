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Afrin ilçe merkezi yıllar sonra elektriğe kavuştu, bölge halkının hayatı kolaylaştı (1) - Son Dakika

Afrin ilçe merkezi yıllar sonra elektriğe kavuştu, bölge halkının hayatı kolaylaştı (1)

14 Temmuz 2021 Çarşamba 11:11

Suriye'de Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin ilçesi, Türkiye'nin destekleriyle kurulan yerel meclis tarafından elektrik çalışmalarıyla aydınlanırken, bölge halkı hayatlarının kolaylaşmasından dolayı büyük bir mutluluk yaşıyor.

Suriye'de Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin ilçesi, Türkiye'nin destekleriyle kurulan yerel meclis tarafından elektrik çalışmalarıyla aydınlanırken, bölge halkı hayatlarının kolaylaşmasından dolayı büyük bir mutluluk yaşıyor.

Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıya ulaşmasının ardından 2018'de kurulan Afrin Yerel Meclisi, bölge halkına yardımcı olmaya devam ediyor.

Altyapı çalışmaları, zarar gören okulların tamiri, eğitim ve sağlık alanında da çeşitli faaliyetler yürüten yerel meclis, son olarak da bölge halkının uzun süredir hasret kaldığı elektriğin ilçe merkezine ulaştırılmasında büyük rol oynadı.

Türkiye'den özel bir şirketle anlaşan Afrin Yerel Meclis, uzun süredir devam eden çalışmaların ardından kesintisiz, ucuz ve temiz yolla elde edilen elektriği bölge halkına ulaştırdı.

Bu kapsamda meclisin koordinesinde ilk etapta ilçe merkezinde elektrik direkleri yeniden dikildi, kablolar bağlandı ve elektrik sayaçlarının takılmasıyla da yaklaşık son 2 aydır aşamalı olarak evlere elektrik verilmeye başlandı.

Böylece Afrin'de hem sanayiciler hem de siviller, çevreyi kirleten jeneratör maliyetinden ve rahatsız edici gürültüsünden kurtuldu.

Elektronik eşyaların yıllar sonra tekrar düzenli bir şekilde çalışmaya başladığı Afrin'de bölge halkı kavurucu yaz aylarında yeniden soğuk su içmenin ve serinlemenin keyfini sürüyor.

İlk etapta ilçe merkezine verilmeye başlanan elektriğin kırsal kesime de ulaştırılması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Afrin'de elektrik şebeklerinin ilçe genelinde yaygınlaşması tarım ve sanayi alanlarına da olumlu yansıyacak.

"Elektrik geldi daha çok rahatladık"

Elektriğe kavuşan ilçe merkezi sakinleri yaşadıkları mutluluğu AA muhabiriyle paylaştı.

Afrinli 70 yaşındaki Um Muhammed, "Elektrik gelmeden önce yaptığımız yemekleri nereye koyacağımızı bilmiyorduk. Bozuluyordu. Yemekleri artık buzdolaplarında saklayabiliyoruz." dedi.

Um Muhammed, elektriğin hayatlarını eskisi gibi kolaylaştırdığına dikkati çekerek, "Şu an çok rahat bir şekilde yemeklerimizi ısıtıyoruz. Önceleri kıyafetleri ve eşyaları yıkamak için sıcak su ısıtıp yıkamaya çalışıyorduk ve ellerimiz yara oluyordu. Yaz kış elektrik olmamasından çok zor zamanlar yaşıyorduk." şeklinde konuştu

Çamaşır makinesi aldıklarını dile getiren Um Muhammed, "Geceleri karanlık oluyordu ve bu yaşımdan sonra önümü göremiyordum ancak elektrik geldi daha çok rahatladık. Evlerimizi elektrik süpürgesiyle süpürebiliyoruz. Allah'a şükürler olsun." ifadelerini kullandı.

"Elektrik hayatımızı çok kolaylaştırdı"

Afrinli Um Ahmed de elektrik gelmeden önce çok zor günler yaşadıklarını belirterek, "Jeneratörlerden elektrik satın alıyorduk. Çok pahalıydı, ödeyemediğimiz zamanlar oluyordu. Şu an elektriğe ulaşmamız daha kolay ve daha az masraflı." diye konuştu.

Türkiye'ye ve Afrin Yerel Meclisi'ne teşekkür eden Um Ahmed, elektriğin gelmesiyle elektronik eşyalar alabildiklerini kaydetti.

2 çocuk annesi Um Ahmed, "Yemeklerimizi bozulmadan dolaplarımızda koruyabiliyoruz. Mikrodalgada yemeklerimizi ısıtabiliyoruz. Ellerimizle yıkadığımız eşyalarımızı şimdi makinelerde yıkıyoruz. Elektrik hayatımızı çok kolaylaştırdı." sözleriyle yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

"Afrin karanlık günlerden aydınlık günlere çıktı"

4 çocuğuyla birlikte Afrin ilçe merkezinde yaşayan Revan Adnan, elektriğin ulaşmasıyla hayatlarının normale döndüğüne vurgu yaparak, "Geçen seneye kıyasla çok daha rahatız. Ev işlerini daha kolay yapabiliyoruz. 24 saat elektriğimiz var. Afrin karanlık günlerden aydınlık günlere çıktı." ifadelerini kullandı.

Ticaretle uğraşan Velid Hamraş da "Afrin'e elektrik gelmesiyle her alanda işlerimiz kolaylaştı. Eskiden elektrik mazotla çalışan jeneratörlerden elde ediliyordu. Bu yöntem hem halkı gürültüyle rahatsız ediyor hem de çok masraflıydı. Elektriğin evlerimize dükkanlarımıza ulaşmasıyla çok daha ucuza büyük bir nimete kavuştuk. Teşekkür ederim." ifadelerini sarf etti.

"Klimalarımızı pervanelerimizi rahatlıkla çalıştırıyoruz"

Afrinli Sibel Ali de ilçe merkezine elektrik gelmesinin ardından kentin daha güzelleştiğini belirterek, "Bu sıcak günlerde klimalarımızı pervanelerimizi rahatlıkla çalıştırıyoruz akşamları sokaklarda gezdiğimizde karanlıktı şimdi ışıklar yanıyor artık korkmuyoruz." dedi.

Ali, elektrik gelmesine vesile olanlara teşekkür etti.

Afrin ilçe merkezi Türkiye tarafından gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'yla 18 Mart 2018'de terörden arındırılmıştı.?????

Afrin ilçe merkezi yıllar sonra elektriğe kavuştu, bölge halkının hayatı kolaylaştı (1)
Afrin ilçe merkezi yıllar sonra elektriğe kavuştu, bölge halkının hayatı kolaylaştı (1)
Afrin ilçe merkezi yıllar sonra elektriğe kavuştu, bölge halkının hayatı kolaylaştı (1)
Afrin ilçe merkezi yıllar sonra elektriğe kavuştu, bölge halkının hayatı kolaylaştı (1)

Zeytin Dalı, Jeneratör, Türkiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afrin ilçe merkezi yıllar sonra elektriğe kavuştu, bölge halkının hayatı kolaylaştı (1) - Son Dakika


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