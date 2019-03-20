Afrin'in Çınarları"Nın Mutlu Günü

SALİM TAŞ - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının talimatıyla, Zeytin
Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Afrin
bölgesinden Hatay
'a getirilen yaşlılar, mutlu bir gün yaşadı. Suriye
'de uzun yıllar iç savaş ve terör örgütlerinin zulmü nedeniyle zor günler geçiren yaşlıların, Yaşlılar Haftası kapsamında gönüllerince eğlenmesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri harekete geçti.
Zeytin Dalı Harekatı ile terörden temizlenen Afrin'den otobüslerle alınan 11 yaşlı, Hatay kent merkezine getirildi.
Kentin tarihi ve turistik yerlerinin gezdirildiği yaşlılar, Hatay Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde hazırlanan eğlenceye katıldı. Şarkılar söyleyip halay çeken yaşlılar, gönüllerince eğlendi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Güven
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yaşlılar Haftası etkinlikleri kapsamında, Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki Afrinli yaşlıları Türkiye
'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.
Sosyal uyum projesi kapsamında Afrin halkının Türkiye'yi daha iyi tanımasını istediklerini belirten Güven, "Suriye inşallah barış dolu günlere kavuştuğunda, dost bir ülke olduğumuzu onlara bir kez daha göstermek amacıyla böyle etkinlikler hazırlıyoruz." dedi.
Güven, birçok projeyi hayata geçirdikleri Afrin'de her zaman halkın yanında olduklarını kaydetti.
"Çok memnununuz, mutluyuz ve keyfimiz yerine geldi"
Suriyeli 85 yaşındaki Hales Cemamo, Afrin halkının yıllardır terör örgütü YPG/ PKK
mensuplarından çok çektiğini anlattı. Cemamo, şunları kaydetti:
"YPG/PKK'lılar Afrinlilerden önce haraç alıyordu. Kız veya erkek çocuklarımızı zorla saflarına katmaya çalışıyorlardı. Göndermek istemiyorduk fakat zor kullanarak alıyorlardı. Çocuklarımız onlara katılmamak için yurt dışına kaçmak zorunda kalıyordu. Bize çok zulüm ettiler. Türkiye bizi YPG/PKK'lıların zulmünden kurtardı. Çok memnunuz, mutluyuz ve keyfimiz yerine geldi." Mustafa İbrahim
(70) de Afrin halkının Türkiye sayesinde en güzel günlerini yaşadığı vurgulayarak, "Güven ve huzura Türkiye sayesinde kavuştuk. İnşallah böyle devam eder." dedi.
"Afrin Türkiye sayesinde adil ve huzurlu oldu"
Ahmet Ömer (82) ise Türkiye'ye gelmekten çok mutlu olduğunu dile getirdi. Türkiye Cumhuriyeti
Devleti'ne Afrin halkına gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür eden Ömer, Türk halkını çok sevdiğini söyledi.
Türk askerinin Afrin'de olması nedeniyle kendilerini çok mutlu ve huzurlu hissettiklerini anlatan Ömer, " Afrin Türkiye sayesinde adil ve huzurlu bir yer oldu. Yaşadığım köyde Türk askeri çocuklarımızı seviyor, kucaklıyor, giydiriyor, yediriyor, içiriyor. Bunları gördükçe daha da seviniyoruz." ifadelerini kullandı.
Ömer, Türkiye'nin kendileri için yaptıklarını asla unutmayacaklarını kaydetti.