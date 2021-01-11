Afrin'in Racu beldesi bölgesi Yerel Meclis Başkanı Karabey'den ziyaret - Son Dakika

Zeytin Dalı harekatlarıyla terörden arındırılan Afrin'in Racu beldesi bölgesi Yerel Meclis Başkanı Muhammed Fadıl Karabey, İslahiye Belediyesi Başkanı Kemal Vural'ı ziyaret etti.

Başkan Vural'ı makamında ziyaret eden Karabey, Racu'nun Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırıldıktan sonra güvenli bir yer haline geldiğini belirterek, sınırda bulunan yerel belediyelerle işbirliği yapmak istediklerini kaydetti.

Yaklaşık 65 bin nüfusa sahip Racu beldesinde Orta Doğu'nun en büyük demir ve mermer madeni bulunduğuna dikkati çeken ve işbirliği yapılmasının önemine değinen Karabey, "Temennimiz tekrar Suriye ile bağlantısı bulunan demiryolunun aktif hale getirilmesi ve karayolu ile gümrük kapısının açılmasıdır. Allah çok şükür Zeytin Dalı Harekatının ardından tamamen burada işler düzeldi. Herkes sevinçli. Türkiye ile işbirliği yapmak istiyoruz. Türkiye Cumhuriyetine borçluyuz. Allah Türkiye Cumhuriyetini korusun." ifadesini kullandı.

Başkan Vural da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek yapılacak çalışmalarla Racu beldesi bölgesi ile işbirliğine hazır olduklarını bildirdi.