Afrin'in terörden kurtuluşunun 3. yıl dönümü - Son Dakika

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun (SMO) Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesini terör örgütü YPG/ PKK işgalinden kurtarmasının üzerinden 3 yıl geçti.

Zeytin Dalı Harekatı ile 18 Mart 2018'de Afrin ilçe merkezinin terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenmesiyle operasyon tamamlanarak 6 belde merkezi, 282 köy, 6 köy altı yerleşim, stratejik 23 dağ ve tepe, 1 baraj, 50 stratejik nokta TSK ve SMO'nun kontrolüne girdi.

Harekat sürecinde 4 bin 519 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda 54 Türk askeri şehit oldu, 236 asker yaralandı. Cephede TSK ile hareket eden SMO'nun da 320 askeri şehit oldu.

Afrin merkezinin kontrolü sağlandıktan sonra ilçede 7 yerel meclis kurularak bölge halkına hizmet verilmeye başlandı.

Bölgede hayatın normale dönmesi için Türkiye'nin desteklediği yerel meclisler yoluyla tarım, sanayi, ticaret, kültür, spor, sağlık, eğitim gibi alanlarda halka destekler verilmeye başlandı.

TSK ve SMO askerlerinin verdiği güvence sayesinde siviller, 20 Mart 2018'den itibaren evlerine dönmeye başladı. Aradan geçen 3 yılın ardından ilçe merkezi ve beldelerinde yaşayan sivillerin sayısı 350 bine ulaştı.

Altyapı ve asfaltlama çalışmalarının da yapıldığı bölgede, sokaklar düzenli temizleniyor.

İnsani yardım kuruluşları, ilçe merkezi ve beldelerde ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşmaya devam ediyor.

Sağlık ve eğitime büyük destek

Türkiye'nin bölgede eğitim ve sağlık alanlarına ciddi desteği sürüyor.

Operasyonun başarıyla hedefine ulaşmasının ardından Afrin'de 100 yataklı ve 13 branşta hizmet veren bir hastane, Türkiye'nin desteğiyle yeniden hizmete açıldı.

Merkezde bulunan 5 hastanenin yanı sıra beldelerde 25 sağlık merkezi de bölge halkına ücretsiz tedavi imkanı sağlıyor.

Okullarda YPG/PKK'nın dayattığı eğitim sistemine son verilerek muhaliflerin geçici hükümetinin belirlediği müfredata uygun eğitime geçildi.

İlçe merkezinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle açılan Gaziantep Üniversitesi Afrin Eğitim Fakültesi, Kültür Merkezi ve Spor Kompleksinin yanı sıra Afrin ilçe merkezi ve çevre beldelerde toplam 263 okulda yaklaşık 65 bin öğrenci eğitim görüyor.

İlçede 135 cami de onarılarak ibadete açıldı.

Afrin Yerel Meclis Üyesi Azad Osman, AA muhabirine yaptığı açıklamada "3. yılına girdiğimiz Afrin'in terör örgütü YPG/PKK'dan kurtuluşunun ardından yerel meclisi olarak eğitim alanında çok başarılıyız." dedi.

Afrin genelindeki okulları, tadilatlarını tamamlayarak eğitime açtıklarını belirten Osman, "Bu okullarda yaklaşık 65 bin kişi eğitim alıyor. Afrin'e üniversite açılmasıyla çok eksik olan bir konu da tamamlanmış oldu." diye konuştu.

Osman, sağlık alanında da Afrin halkının ücretsiz şekilde sağlık hizmetlerinden faydalandığını dile getirerek "Yerel meclis olarak Türk kardeşlerimizin de desteğiyle halkımızın en önemli ihtiyaçlarından olan elektrik ihtiyacını gidermek için çaba sarf ediyoruz. Daha öncesinde mahallelerde kurulan jeneratörlerle sağlanan elektrik, gürültü ve hava kirliliğine sebebiyet veriyordu. Kablo kirliliği yaşanıyordu. Bunların hepsini ortadan kaldırarak sivillerin evlerine kadar elektrik ulaştırdık." ifadelerini kullandı.

YPG/PKK'nın işgali sırasında Afrin'de halka yol, elektrik, su, hastane gibi hizmet ulaştırılmadığını anlatan Osman, şöyle devam etti:

"İnsanlar örgütten kurtulmak ve daha iyi bir yaşam sürmek için başka bölgelere göç etti. Çok şükür şu an Afrin halkı tüm hizmetlere ulaşabiliyor. Örgütün zorunlu askerlik uygulamalarının operasyon sonrasında kalkması da Afrin halkını en mutlu eden şeylerden biriydi. Artık evlatlarımız zorla askere alınmıyor ve terör saflarında savaşmıyor. Afrin tüm Suriyelilerin evi. Her bölgeden insanı misafir ediyor. Bizleri yalnız bırakmayan Türkiye hükümetine ve halkına ayrıca operasyonda en büyük destekçisi Suriye Milli Ordusu'na Afrin'e verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ederiz."

Afrinli Samir Şeyh de Türkiye ve Suriye Milli Ordusu'na, Afrin'i terörden kurtardıkları için teşekkür etti.

Şeyh, "Türkiye, Afrin için elinden geleni yaptı. Hastanelerimiz var, okullarımız açıldı, elektrik bile bulabiliyoruz." diye konuştu.