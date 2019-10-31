Son Dakika Haberleri: Afrin kent merkezindeki pazar yerinde bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi
Son Dakika Güncel Afrin kent merkezindeki pazar yerinde bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi

Afrin kent merkezindeki pazar yerinde bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi

28 dakika önce

Afrin kent merkezindeki pazar yerinde bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi.

Afrin kent merkezindeki pazar yerinde bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi

Afrin kent merkezindeki pazar yerinde bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi

Afrin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 09:18 Kaynak: DHA
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