Afrin kent merkezindeki pazar yerinde bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi
28 dakika önce
Afrin kent merkezindeki pazar yerinde bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 09:18 Kaynak: DHA
Afrin kent merkezindeki pazar yerinde bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi
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