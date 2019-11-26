Afrin saldırısı güvenlik kamerasında

Afrin'de düzenlenen saldırı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Suriye'nin Halep iline bağlı Afrin ilçesinde bugün bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Terör örgütü YPG/ PKK tarafından düzenlenen saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir aracın patladığı görülüyor.

(İHA)