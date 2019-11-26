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Afrin saldırısı güvenlik kamerasında

6 saat önce

Afrin'de düzenlenen saldırı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Afrin'de düzenlenen saldırı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Suriye'nin Halep iline bağlı Afrin ilçesinde bugün bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Terör örgütü YPG/ PKK tarafından düzenlenen saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir aracın patladığı görülüyor.

(İHA)

Afrin saldırısı güvenlik kamerasında

Suriye, Afrin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 05:45 Kaynak: İHA
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