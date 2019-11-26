Afrin saldırısı güvenlik kamerasında
6 saat önce
Afrin'de düzenlenen saldırı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 05:45 Kaynak: İHA
Afrin'de düzenlenen saldırı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Suriye'nin Halep iline bağlı Afrin ilçesinde bugün bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Terör örgütü YPG/ PKK tarafından düzenlenen saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir aracın patladığı görülüyor.
(İHA)
Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerden temizlenen Resulayn'da patlama meydana geldi: 4 ölü, 20 yaralı - Afrin saldırısı güvenlik kamerasında MGK toplantısında terörle mücadele vurgusu: Barış Pınarı Harekatı amacına ulaşana dek sürdürülecek Meteoroloji'den Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 il için kar uyarısı