Afrin Şehidi Açıkkol'un Şehadet Yıldönümünde Mevlid
1 saat önce
Türkiye'nin, Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK-PYD bölücü terör örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonda şehit edilen Ispartalı Uzman Çavuş Burhan Açıkkol'un şehadetinin yıldönümünde mevlidi şerif okutuldu.
Türkiye
'nin, Suriye
'nin Afrin
bölgesinde PKK-PYD bölücü terör örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonda şehit edilen Ispartalı Uzman Çavuş Burhan Açıkkol'un şehadetinin yıldönümünde mevlidi şerif okutuldu.
Isparta Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen mevlide, Vali Ömer Seymenoğlu
, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük, şehidin ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti okunup duaların edildiği programda Vali Seymenoğlu şehit ailesi ile yakından ilgilendi. Program, dağıtılan ikramlarla son buldu. - ISPARTA
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:39 Kaynak: İHA
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