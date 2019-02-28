Son Dakika Haberleri: Afrin Şehidi, Ailesi ve Meslektaşları Tarafından Anıldı

Afrin Şehidi, Ailesi ve Meslektaşları Tarafından Anıldı

10 dakika önce

AFRİN'de Zeytindalı Harekatı'nda şehit düşen Jandarma Astsubay Uğur Palancı, birinci ölüm yıl dönümünde İzmir'de Kadifekale Şehitliği'ndeki kabri başında anıldı.

Afrin Şehidi, Ailesi ve Meslektaşları Tarafından Anıldı, System.String[]
AFRİN'de Zeytindalı Harekatı'nda şehit düşen Jandarma Astsubay Uğur Palancı, birinci ölüm yıl dönümünde İzmir'de Kadifekale Şehitliği'ndeki kabri başında anıldı. Meslektaşları, mezarına Türk bayrağı serilmiş olan şehidi asker selamıyla selamlayıp, dua etti. Baba İhsan Palancı ise, "Onlar kahraman, en yüksek mertebedeler" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik geçen yıl yaptığı Zeytindalı Harekatı'nda, Afrin kırsalındaki Hac Bilal Köyü Kel Tepe bölgesinde, güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Astsubay Uğur Palancı, birinci ölüm yılında İzmir'de Kadifekale Şehitliği'ndeki kabri başında anıldı

KAHRAMANI UNUTMADILAR

Uğur Palancı'nın görev yaptığı Bornova Jandarma Tugay Komutanlığı'ndaki silah arkadaşları, şehidin ailesiyle Kadifekale Şehitliği'ndeki kabri başında bir araya geldi. Emekli polis olan baba İhsan Palancı, anne Yasemin Palancı ve kardeşleri Kadir Palancı ile Ümit Palancı, şehidin silah arkadaşlarını karşılayıp, onlara gül verdi. Şehit askerin Türk bayrağıyla örtülen mezarının başında Tugay Komutan Yardımcısı Albay Mustafa Kılınç ile Afrin'e yönelik operasyonda kahramanca mücadele eden askerler, selam verip dua etti. Bu sırada aile üyeleri birbirine destek olup ayakta durmaya çalıştı. Duaların edilmesinden sonra aile üyeleri, şehitlerinin silah arkadaşlarına tek tek sarılıp onları yolcu etti. Askerler de, şehidin mezarı başında asker selamıyla ona olan saygılarını bildirdi.

Törenden sonra açıklama yapan baba İhsan Palancı, "Buradaki herkes bizim evladımız. Onlar kahraman, en yüksek mertebedeler" dedi. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 05:53 Kaynak: DHA

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