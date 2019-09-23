Son Dakika Haberleri: Afrin Şehidi Ali Yılmaz için Mevlid-i Şerif okutuldu
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Afrin Şehidi Ali Yılmaz için Mevlid-i Şerif okutuldu

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 2018 yılında Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı' sırasında teröristlerle girdiği silahlı çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ali Yılmaz için ailesi tarafından Mevlid-i Şerif okutuldu.

Afrin Şehidi Ali Yılmaz için Mevlid-i Şerif okutuldu, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 2018 yılında Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı' sırasında teröristlerle girdiği silahlı çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ali Yılmaz için ailesi tarafından Mevlid-i Şerif okutuldu.


TSK'nın 2018 yılında Suriye'nin Afrin Bölgesinde gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatında terörist unsurlarla girdiği çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ali Yılmaz için ailesi tarafından Gökkubbe Fuar Alanı'nda Mevlid-i Şerif okutuldu.


Hafta sonu okutulan Mevlid-i Şerif'e Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, askeri erkan, önceki Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Türk Tarım - Orman Sen Genel Başkan Yardımcıları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.


Okutulan Mevlid-i Şerifin ardından konuklara yemek ikramının da yapıldığı programda Şehit Uzman Çavuş Ali Yılmaz ve tüm şehitlerimiz saygı ve rahmetle anıldı.


Programda Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Şehit Ali Yılmaz'ın babası Hilmi Yılmaz'a Türk Bayrağı ve Kuran-ı kerim hediye etti. - ISPARTA

Afrin, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:05 Kaynak: İHA
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