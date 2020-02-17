Afrin şehidi Göksu Şafak Şahin için mevlit okutuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afrin şehidi Göksu Şafak Şahin için mevlit okutuldu - Son Dakika

Afrin şehidi Göksu Şafak Şahin için mevlit okutuldu

7 saat önce

TSK tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda 17 Şubat 2018 tarihinde şehit düşen Astsubay Kıdemli Çavuş Göksu Şafak Şahin için mevlit okutuldu.

Afrin şehidi Göksu Şafak Şahin için mevlit okutuldu, System.String[]

TSK tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda 17 Şubat 2018 tarihinde şehit düşen Astsubay Kıdemli Çavuş Göksu Şafak Şahin için mevlit okutuldu.

Havza Garnizon Komutanlığının destekleri ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Havza Temsilciği tarafından okutulan mevlit öncesi şehit Şahin'in kabri ziyaret edilerek dua edildi.

Demiryurt Mahallesi Camisi'ndeki mevlitte Şahin ve tüm şehitler için dualar edildi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Havza Temsilcisi Harun Saat, mevlide katılanlara teşekkür etti.

Şehit yakını Cesur Şahin ise "Şehidimizin şahadet yıl dönümünde bizleri yalnız bırakmayan misafirlerimize teşekkür ediyorum. Şehit yakınları olarak programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Tüm şehitlerimizi rahmet, özlem ve minnet ile yad ediyoruz." dedi.

Mevlide, şehidin yakınları ile Havza Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Bahadır Çay, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alpaslan Bostancı ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 03:36 Kaynak: AA
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