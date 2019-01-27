Afrin Şehidi İçin Anma Programı Düzenlendi
34 dakika önce
Afrin şehidi için anma programı düzenlendi Ümraniye Belediye Başkan adayı Yıldırım, Afrin şehidi için düzenlenen anma programına katıldıİSTANBUL - AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Afrin şehidi Fatih Mehmethan için düzenlenen anma programına katıldı.
Afrin
şehidi için anma programı düzenlendi Ümraniye
Belediye Başkan adayı Yıldırım, Afrin şehidi için düzenlenen anma programına katıldı
İSTANBUL - AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım
, Afrin şehidi Fatih
Mehmethan için düzenlenen anma programına katıldı.
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Camii'nde Kur'an-ı Kerim okundu ve anma programı düzenlendi. Programa Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım da katıldı. Program nedeniyle cami bahçesinde lokma ve yemek dağıtıldı. Camiye gelen vatandaşlar, çıkışta Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım ile bir süre sohbet etti.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 08:42 Kaynak: İHA
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