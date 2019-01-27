Son Dakika Haberleri: Afrin Şehidi İçin Anma Programı Düzenlendi

Afrin Şehidi İçin Anma Programı Düzenlendi

34 dakika önce

Afrin şehidi için anma programı düzenlendi Ümraniye Belediye Başkan adayı Yıldırım, Afrin şehidi için düzenlenen anma programına katıldıİSTANBUL - AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Afrin şehidi Fatih Mehmethan için düzenlenen anma programına katıldı.

Afrin şehidi için anma programı düzenlendi
Ümraniye Belediye Başkan adayı Yıldırım, Afrin şehidi için düzenlenen anma programına katıldı

İSTANBUL - AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Afrin şehidi Fatih Mehmethan için düzenlenen anma programına katıldı.
Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Fatih Mehmethan için Topağacı Merkez Camii'nde Kur'an-ı Kerim okundu ve anma programı düzenlendi. Programa Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım da katıldı. Program nedeniyle cami bahçesinde lokma ve yemek dağıtıldı. Camiye gelen vatandaşlar, çıkışta Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım ile bir süre sohbet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 08:42 Kaynak: İHA

Fatih, İsmet Yıldırım, Ümraniye, Afrin, Güncel
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