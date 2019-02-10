Son Dakika Haberleri: Afrin Şehidi İçin Mevlit Okutuldu

Afrin Şehidi İçin Mevlit Okutuldu

25 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin için mevlit okutuldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin için mevlit okutuldu.

Şehidin ailesi, Havza Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Havza Belediyesi tarafından Yenice Mahallesi Afet Evleri Camisi'nde okutulan mevlide şehidin yakınları, Kaymakam Metin Yılmaz, Belediye Başkanı Murat İkiz, İlçe Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Bahadır Çay, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alpaslan Bostancı, Havza TSO Başkanı Erkan Acar, Muharip Gaziler Derneği Havza Temsilcisi Harun Saat, AK Parti İlçe Başkanı Dair Kayan, MHP İlçe Başkanı Uğur Yıldırım ile vatandaşlar katıldı.

Mevlit, şehit Hüseyin Şahin ile tüm şehitler için İlçe Müftüsü İlyas Akyazı tarafından dua edilmesiyle son buldu.

Mevlidin ardından Havza Kaymakamı Metin Yılmaz ve Belediye Başkanı Murat İkiz şehidin annesi ve kardeşlerini evlerinde ziyaret ederek bir süre sohbet ettiler.

Şehit Şahin'e Allah'tan rahmet dileyen Kaymakam Metin Yılmaz, "Bizler her zaman sizlerin yanınızdayız. Sizler bize vatan emanetisiniz." dedi.

İkiz ise genç yaşta şahadet şerbeti içen, vatanı için canını feda edenleri hiçbir zaman unutmayacaklarını vurguladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 06:10 Kaynak: AA

Metin Yılmaz, Hüseyin Şahin, Afrin, Güncel
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