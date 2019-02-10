Afrin Şehidi İçin Mevlit Okutuldu

Türk Silahlı Kuvvetleri
tarafından Suriye
'nin Afrin
bölgesinde yürütülen Zeytin
Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin
için mevlit okutuldu.
Şehidin ailesi, Havza
Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Havza Belediyesi tarafından Yenice
Mahallesi Afet Evleri Camisi'nde okutulan mevlide şehidin yakınları, Kaymakam Metin Yılmaz
, Belediye Başkanı Murat İkiz
, İlçe Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Bahadır Çay
, İlçe Jandarma
Komutanı Yüzbaşı Alpaslan Bostancı, Havza TSO Başkanı Erkan Acar
, Muharip Gaziler Derneği Havza Temsilcisi Harun Saat, AK Parti İlçe Başkanı Dair Kayan, MHP
İlçe Başkanı Uğur Yıldırım
ile vatandaşlar katıldı.
Mevlit, şehit Hüseyin Şahin ile tüm şehitler için İlçe Müftüsü İlyas Akyazı
tarafından dua edilmesiyle son buldu.
Mevlidin ardından Havza Kaymakamı Metin Yılmaz ve Belediye Başkanı Murat İkiz şehidin annesi ve kardeşlerini evlerinde ziyaret ederek bir süre sohbet ettiler.
Şehit Şahin'e Allah'tan rahmet dileyen Kaymakam Metin Yılmaz, "Bizler her zaman sizlerin yanınızdayız. Sizler bize vatan emanetisiniz." dedi.
İkiz ise genç yaşta şahadet şerbeti içen, vatanı için canını feda edenleri hiçbir zaman unutmayacaklarını vurguladı.